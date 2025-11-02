Advertisement

عربي-دولي

مروحيات الشرطة لاحقتها.. مسيّرات فوق قاعدة جوية للناتو في بلجيكا

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1437330-638977491737301827.jpg
Doc-P-1437330-638977491737301827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم رصد 4 مسيّرات مساء أمس الأحد فوق قاعدة كلاين-بروجل الجوية العسكرية البلجيكية التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) عن العمدة المحلي، ستيفن ماثي، تقارير المشاهدات، ولاحقت مروحية تابعة للشرطة المسيرات لكنها اختفت في نهاية المطاف شمالا باتجاه هولندا.

وقال وزير الدفاع البلجيكي، تيو فرانكن، إنه كانت هناك مشاهدات لمسيرات خلال الليل من السبت إلى الأحد، وأضاف أنه تم نشر جهاز تشويش لكنه لم ينجح.

وكتب فرانكن على منصة إكس: "لاحقت مروحية تابعة للشرطة ومركبات طائرة مسيرة، لكنها فقدتها بعد عدة كيلومترات شمالا".

ووصف الوزير المسيّرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلاين-بروجل الجوية"، وأضاف أنها كانت تحلق على مستوى مرتفع، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
 
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الطائرات المسيّرة رُصدت فوق قاعدة للناتو ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لمدة 20 دقيقة
lebanon 24
03/11/2025 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الدنماركية: رصد مسيّرات فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
lebanon 24
03/11/2025 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البلجيكي: رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة
lebanon 24
03/11/2025 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية تهبط في قاعدة رعيم استعدادا لتسلم الرهائن
lebanon 24
03/11/2025 12:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء البلجيكية

حلف شمال الأطلسي

وكالة الأنباء

شمال الأطلسي

وزير الدفاع

الأطلسي

هولندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24