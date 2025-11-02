28
عربي-دولي
مروحيات الشرطة لاحقتها.. مسيّرات فوق قاعدة جوية للناتو في بلجيكا
Lebanon 24
02-11-2025
|
23:29
A-
A+
تم رصد 4 مسيّرات مساء أمس الأحد فوق قاعدة كلاين-بروجل الجوية العسكرية البلجيكية التي تستخدمها قوات
حلف شمال الأطلسي
(ناتو).
ونقلت
وكالة الأنباء البلجيكية
(بيلجا) عن العمدة المحلي، ستيفن ماثي، تقارير المشاهدات، ولاحقت مروحية تابعة للشرطة المسيرات لكنها اختفت في نهاية المطاف شمالا باتجاه
هولندا
.
وقال
وزير الدفاع
البلجيكي، تيو فرانكن، إنه كانت هناك مشاهدات لمسيرات خلال الليل من السبت إلى الأحد، وأضاف أنه تم نشر جهاز تشويش لكنه لم ينجح.
وكتب فرانكن على منصة إكس: "لاحقت مروحية تابعة للشرطة ومركبات طائرة مسيرة، لكنها فقدتها بعد عدة كيلومترات شمالا".
ووصف الوزير المسيّرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلاين-بروجل الجوية"، وأضاف أنها كانت تحلق على مستوى مرتفع، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
