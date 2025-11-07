المئات من عناصر حماس ما زالوا داخل منطقة "الخط الأصفر".. "نيويورك تايمز" تكشف

Advertisement

كشفت صحيفة " تايمز" أن عشرات المسلحين ما زالوا عالقين خلف "الخط الأصفر" داخل أنفاق أو في مناطق تسيطر عليها التي تمنعهم من المغادرة خشية وقوع اشتباكات .وقال مسؤولون إسرائيليون إن وجودهم يشكل خطرًا على استقرار الهدنة، في حين أكدت مصادر من صحة التقارير، مشيرة إلى محاولات وساطة لتأمين ممر آمن لهم.ومنذ بدء الهدنة الشهر الماضي، قُتل 3 جنود إسرائيليين في هجمات نُفذت خلف الخط الأصفر، وردّ الجيش بغارات أوقعت أكثر من 150 قتيلاً فلسطينياً، وفق .ونفى الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن تلك الهجمات، مؤكداً فقدان الاتصال بمقاتليه في رفح.