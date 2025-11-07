Advertisement

عربي-دولي

المئات من عناصر حماس ما زالوا داخل منطقة "الخط الأصفر".. "نيويورك تايمز" تكشف

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:03
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عشرات المسلحين ما زالوا عالقين خلف "الخط الأصفر" داخل أنفاق رفح أو في مناطق تسيطر عليها إسرائيل التي تمنعهم من المغادرة خشية وقوع اشتباكات .
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وجودهم يشكل خطرًا على استقرار الهدنة، في حين أكدت مصادر من حماس صحة التقارير، مشيرة إلى محاولات وساطة لتأمين ممر آمن لهم.

ومنذ بدء الهدنة الشهر الماضي، قُتل 3 جنود إسرائيليين في هجمات نُفذت خلف الخط الأصفر، وردّ الجيش بغارات أوقعت أكثر من 150 قتيلاً فلسطينياً، وفق وزارة الصحة في غزة.

ونفى الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن تلك الهجمات، مؤكداً فقدان الاتصال بمقاتليه في رفح.


