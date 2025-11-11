سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة

Advertisement

كشفت مصادر عن وقوع سرقة لعدد من التماثيل الأثرية النادرة تعود للعصر ، من داخل في .وأوضحت المصادر أنّ "السرقة استهدفت "قسم الآثار الكلاسيكية" في المتحف".وأضافت أنّ "إدارة المتحف قررت إغلاق المبنى بشكل مؤقت وفوري في أعقاب اكتشاف السرقة، فيما يُتوقع أن تباشر الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم".وقال مسؤول في والمتاحف لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّ "6 تماثيل رخامية سُرقت"، وأكّد أنّ "التحقيقات لا تزال جارية".بدوره، وصف مدير الآثار السوري السابق مأمون ، القسم الذي سُرقت منه التماثيل بأنه "قسم بالغ الجمال، وغني بالقطع العائدة للعصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية". (الامارات 24)