Advertisement

عربي-دولي

سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1440919-638984710391215866.jpg
Doc-P-1440919-638984710391215866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر عن وقوع سرقة لعدد من التماثيل الأثرية النادرة تعود للعصر الروماني، من داخل المتحف الوطني في دمشق.
Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ "السرقة استهدفت "قسم الآثار الكلاسيكية" في المتحف".

وأضافت أنّ "إدارة المتحف قررت إغلاق المبنى بشكل مؤقت وفوري في أعقاب اكتشاف السرقة، فيما يُتوقع أن تباشر الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم". 

وقال مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّ "6 تماثيل رخامية سُرقت"، وأكّد أنّ "التحقيقات لا تزال جارية". 


بدوره، وصف مدير الآثار السوري السابق مأمون عبد الكريم، القسم الذي سُرقت منه التماثيل بأنه "قسم بالغ الجمال، وغني بالقطع العائدة للعصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية". (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": اتهام سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
11/11/2025 18:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
11/11/2025 18:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
lebanon 24
11/11/2025 18:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
lebanon 24
11/11/2025 18:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للآثار

المديرية العامة

المتحف الوطني

عبد الكريم

مديرية ال

الامارات

الروماني

الرومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-11-11
11:16 | 2025-11-11
10:44 | 2025-11-11
10:25 | 2025-11-11
10:20 | 2025-11-11
10:17 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24