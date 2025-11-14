Advertisement

عربي-دولي

بلغاريا تختبر جيلًا بحريًا جديدًا

Lebanon 24
14-11-2025 | 00:47
بدأت بلغاريا الاختبارات البحرية على سفينة قتالية جديدة من فئة MMPV في البحر الأسود، طُوّرت في حوض MTG Dolphin بمدينة فارنا لصالح سلاح البحرية البلغاري. وبحسب موقع armyrecognition، فإن الاختبارات انطلقت تمهيدًا لإدخال السفينة إلى الخدمة "قبل نهاية عام 2025".
المشروع يستند إلى عقد وقّعته وزارة الدفاع البلغارية عام 2020 مع شركة Naval Vessels Lürssen الألمانية لتطوير سفينتين من الطراز ذاته بقيمة تقارب 503 مليون دولار. وفي حزيران 2022 بدأ تصنيع السفينة الأولى في حوض فارنا وأُنزلت إلى المياه في آب 2023، فيما أُنزلت السفينة الثانية إلى المياه في كانون الأول 2024، على أن تُسلَّم عام 2026.

وتبلغ 90 مترًا طولًا وبإزاحة 2300 طن، ومزوّدة بمدفع 76 ملم، وصواريخ RBS-15 المضادة للسفن، ومنظومات VL MICA للدفاع الجوي، وطوربيدات 324 ملم، إضافة إلى منظومات قتالية من تطوير شركة Saab السويدية. (روسيا اليوم)
 
