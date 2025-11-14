بلغاريا تختبر جيلًا بحريًا جديدًا

Advertisement

المشروع يستند إلى عقد وقّعته عام 2020 مع شركة Naval Vessels Lürssen لتطوير سفينتين من الطراز ذاته بقيمة تقارب 503 مليون دولار. وفي حزيران 2022 بدأ تصنيع السفينة الأولى في حوض فارنا وأُنزلت إلى المياه في آب 2023، فيما أُنزلت السفينة الثانية إلى المياه في كانون الأول 2024، على أن تُسلَّم عام 2026.وتبلغ 90 مترًا طولًا وبإزاحة 2300 طن، ومزوّدة بمدفع 76 ملم، وصواريخ RBS-15 المضادة للسفن، ومنظومات VL MICA للدفاع الجوي، وطوربيدات 324 ملم، إضافة إلى منظومات قتالية من تطوير شركة Saab السويدية. (روسيا اليوم)