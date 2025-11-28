Advertisement

عربي-دولي

في حال قرر مغادرة فنزويلا تحت الضغط.. هذه هي الوجهة الأرجح لـ"منفى" مادورو

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1448017-638999273199879196.jpg
Doc-P-1448017-638999273199879196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو ان مؤشرات متزايدة تظهر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد ينظر إلى تركيا كوجهة منفى محتملة تحت ضغط من الولايات المتحدة.
Advertisement

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من القلائل الذين بادروا بالاتصال بمادورو عقب إعلان نفسه رئيسا لولاية جديدة بعد انتخابات 2024، التي وصفتها واشنطن بأنها مزورة.

وأضافت أن "العلاقة بين الرجلين تبدو متينة، إذ سبق لمادورو أن حضر شخصيا تنصيب أردوغان عام 2023، كما كثفت حكومتاهما زيارات المسؤولين رفيعي المستوى وتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، إلى جانب إقامة علاقات تجارية نشطة".

هذه الروابط، بحسب محللين، قد تجعل من أنقرة خيارا مفضلا لمادورو إذا قرر مغادرة البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يلوح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزاحته "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، في إشارة إلى الحشد العسكري الأميركي الكبير في البحر الكاريبي والتهديدات المتكررة باستخدام القوة.

وأشارت مصادر مطلعة على مداولات الإدارة الأميركية إلى أن تركيا قد توفر "الملاذ الأكثر أمانا" لمادورو، لا سيما أنه يثق بأردوغان، كما تربط الأخير علاقات جيدة بترامب.

وأضافت المصادر أن أي صفقة محتملة قد تشمل "ضمانات" بعدم تسليم مادورو إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه سلسلة من التهم من بينها الاتجار بالمخدرات والفساد والإرهاب المرتبط بالمخدرات، علما أن هناك مكافأة أميركية قدرها 50 مليون دولار لمن يقبض عليه.

في المقابل، تنفي حكومة فنزويلا تماما بحث الرئيس عن منفى.
 
مواضيع ذات صلة
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
lebanon 24
28/11/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تعلن دعمها لكولومبيا ضد "ضغوط" واشنطن
lebanon 24
28/11/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يهاجم واشنطن: اتهامات المخدرات تبرير لـ"سرقة نفطنا"
lebanon 24
28/11/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا
lebanon 24
28/11/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

طيب أردوغان

رجب طيب

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-11-28
07:00 | 2025-11-28
06:55 | 2025-11-28
06:54 | 2025-11-28
06:49 | 2025-11-28
05:56 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24