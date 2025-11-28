Advertisement

يبدو ان مؤشرات متزايدة تظهر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد ينظر إلى كوجهة منفى محتملة تحت ضغط من .وبحسب ما ذكرت صحيفة " بوست" الأميركية، كان الرئيس من القلائل الذين بادروا بالاتصال بمادورو عقب إعلان نفسه رئيسا لولاية جديدة بعد انتخابات 2024، التي وصفتها واشنطن بأنها مزورة.وأضافت أن "العلاقة بين الرجلين تبدو متينة، إذ سبق لمادورو أن حضر شخصيا تنصيب أردوغان عام 2023، كما كثفت حكومتاهما زيارات المسؤولين رفيعي المستوى وتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، إلى جانب إقامة علاقات تجارية نشطة".هذه الروابط، بحسب محللين، قد تجعل من أنقرة خيارا مفضلا لمادورو إذا قرر مغادرة البلاد.ويأتي ذلك في وقت يلوح به الرئيس الأميركي بإزاحته "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، في إشارة إلى الحشد العسكري الأميركي الكبير في البحر الكاريبي والتهديدات المتكررة باستخدام القوة.وأشارت مصادر مطلعة على مداولات إلى أن تركيا قد توفر "الملاذ الأكثر أمانا" لمادورو، لا سيما أنه يثق بأردوغان، كما تربط الأخير علاقات جيدة بترامب.وأضافت المصادر أن أي صفقة محتملة قد تشمل "ضمانات" بعدم تسليم مادورو إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه سلسلة من التهم من بينها الاتجار بالمخدرات والفساد والإرهاب المرتبط بالمخدرات، علما أن هناك مكافأة أميركية قدرها 50 مليون دولار لمن يقبض عليه.في المقابل، تنفي حكومة فنزويلا تماما بحث الرئيس عن منفى.