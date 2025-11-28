دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"

Advertisement

ندّدت اليوم بالتوغل الاسرائيلي داخل أراضيها واستهداف سكان محليين، واصفة ذلك بـ"جريمة حرب"، بعيد إستشهاد 13 شخصا في العملية وفق حصيلة رسمية جديدة.وأوردت الخارجية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" :"تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش من خلال توغلها الى "، معتبرة ان "إقدامها على استهداف القرية بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".