دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
Lebanon 24
28-11-2025
|
04:51
ندّدت
وزارة الخارجية السورية
اليوم بالتوغل الاسرائيلي داخل أراضيها واستهداف سكان محليين، واصفة ذلك بـ"جريمة حرب"، بعيد إستشهاد 13 شخصا في العملية وفق حصيلة رسمية جديدة.
وأوردت الخارجية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" :"تدين
الجمهورية العربية السورية
بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش
الاحتلال
الإسرائيلي
من خلال توغلها الى
بيت جن
"، معتبرة ان "إقدامها على استهداف القرية بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".
