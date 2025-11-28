Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع أعداد الضحايا ونزوح السكان بعد قصف بيت جن في سوريا

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:04
ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي إلى 13 قتيلاً وأكثر من 25 جريحاً بينهم نساء وأطفال، وفق مصادر إعلامية سورية، بينما ما تزال بعض الإصابات في حالة حرجة.
وأفادت وكالة سانا بأن مستشفى المواساة في دمشق استقبل جثامين 6 أشخاص من أبناء البلدة، بينهم خمسة من عائلة واحدة. وفيما بدأت مراسم تشييع الضحايا، يسود البلدة توتر شديد وسط تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي المسير فوق المنطقة، كما نزح العديد من سكان البلدة باتجاه مناطق أكثر أماناً بعد القصف الذي خلّف دماراً واسعاً.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ "عملية أمنية" ضد مطلوبين تابعين لـ"الجماعة الإسلامية" داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى إصابة ستة من جنوده خلال الاشتباك، بينهم ضابطان. وأوضح أن قواته تعرّضت لإطلاق نار بعد تنفيذ الاعتقالات، ما استدعى تدخلاً جوياً عبر مروحية ومسيّرات قصفت عدة مواقع في البلدة، كما استهدفت آلية عسكرية تعطّلت داخل سوريا.

ونقل الإعلام العبري أن الجنود المصابين تم إجلاؤهم بمروحية إلى مستشفيات إسرائيلية، في حين لم تُصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي على العملية حتى الآن. (روسيا اليوم)
