24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ارتفاع أعداد الضحايا ونزوح السكان بعد قصف بيت جن في سوريا
Lebanon 24
28-11-2025
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت حصيلة القصف
الإسرائيلي
الذي استهدف بلدة بيت جن في ريف
دمشق
الجنوبي إلى 13 قتيلاً وأكثر من 25 جريحاً بينهم نساء وأطفال، وفق مصادر إعلامية
سورية
، بينما ما تزال بعض الإصابات في حالة حرجة.
Advertisement
وأفادت وكالة سانا بأن مستشفى المواساة في دمشق استقبل جثامين 6 أشخاص من أبناء البلدة، بينهم خمسة من عائلة واحدة. وفيما بدأت مراسم تشييع الضحايا، يسود البلدة توتر شديد وسط تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي المسير فوق المنطقة، كما نزح العديد من سكان البلدة باتجاه مناطق أكثر أماناً بعد القصف الذي خلّف دماراً واسعاً.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ "عملية أمنية" ضد مطلوبين تابعين لـ"
الجماعة الإسلامية
" داخل الأراضي
السورية
، مشيراً إلى إصابة ستة من جنوده خلال الاشتباك، بينهم ضابطان. وأوضح أن قواته تعرّضت لإطلاق نار بعد تنفيذ الاعتقالات، ما استدعى تدخلاً جوياً عبر مروحية ومسيّرات قصفت عدة مواقع في البلدة، كما استهدفت آلية عسكرية تعطّلت داخل
سوريا
.
ونقل الإعلام
العبري
أن الجنود المصابين تم إجلاؤهم بمروحية إلى مستشفيات إسرائيلية، في حين لم تُصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي على العملية حتى الآن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
28/11/2025 19:13:29
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 6 قتلى
Lebanon 24
ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 6 قتلى
28/11/2025 19:13:29
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
28/11/2025 19:13:29
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع واللا: انتقادات حادة بعد كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي في بيت جن بسوريا
Lebanon 24
موقع واللا: انتقادات حادة بعد كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي في بيت جن بسوريا
28/11/2025 19:13:29
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجماعة الإسلامية
روسيا اليوم
الإسرائيلي
الإسلام
إسرائيل
السورية
إسلامي
العبري
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
Lebanon 24
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:50 | 2025-11-28
28/11/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
11:10 | 2025-11-28
28/11/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:57 | 2025-11-28
28/11/2025 10:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
10:00 | 2025-11-28
28/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-11-28
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
11:50 | 2025-11-28
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:10 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
10:57 | 2025-11-28
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:00 | 2025-11-28
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
09:31 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24