عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يطلق من تركيا نداءً لوحدة المسيحيين

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:20
Doc-P-1448035-638999294886883409.jpeg
Doc-P-1448035-638999294886883409.jpeg photos 0
يلتقي البابا لاوون الرابع عشر اليوم في تركيا بقادة مسيحيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط، في إطار أول زيارة خارجية له منذ تسلّمه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية. وبحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع أن يوجّه البابا دعوة واضحة إلى تعزيز الوحدة بين الطوائف المسيحية التي ما زالت تعاني انقسامات تاريخية.
