24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر يطلق من تركيا نداءً لوحدة المسيحيين
Lebanon 24
28-11-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي البابا لاوون
الرابع عشر
اليوم في
تركيا
بقادة مسيحيين من مختلف بلدان
الشرق الأوسط
، في إطار أول زيارة خارجية له منذ تسلّمه رئاسة الكنيسة
الكاثوليكية
. وبحسب وكالة "
رويترز
"، من المتوقع أن يوجّه البابا دعوة واضحة إلى تعزيز الوحدة بين الطوائف
المسيحية
التي ما زالت تعاني انقسامات تاريخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: مستقبل البشرية بات على المحك ونأمل أن تكون تركيا مركزًا للتقارب والوحدة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: مستقبل البشرية بات على المحك ونأمل أن تكون تركيا مركزًا للتقارب والوحدة
28/11/2025 19:13:36
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يزور رئيس الشؤون الدينية في تركيا
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يزور رئيس الشؤون الدينية في تركيا
28/11/2025 19:13:36
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
28/11/2025 19:13:36
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: نحتاج الى أشخاص يعملون على الحوار أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: نحتاج الى أشخاص يعملون على الحوار أكثر من أي وقت مضى
28/11/2025 19:13:36
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
الكاثوليكية
الرابع عشر
الكاثوليك
المسيحيين
المسيحية
الكنيست
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
Lebanon 24
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:50 | 2025-11-28
28/11/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
11:10 | 2025-11-28
28/11/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:57 | 2025-11-28
28/11/2025 10:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
10:00 | 2025-11-28
28/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-11-28
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
11:50 | 2025-11-28
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:10 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
10:57 | 2025-11-28
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:00 | 2025-11-28
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
09:31 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24