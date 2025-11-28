"حرب تحت البحار".. تقريرٌ بريطاني يطرحُ معلومات مثيرة

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً جديداً قالت فيه إن جيوش العالم تتجهُ إلى إدخال غواصات بحرية غير مأهولة، وطائرات مسيرة إلى أساطيلها البحرية لتعزيز المراقبة وحماية البنية التحتية، في سباق قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية أن استخدام الطائرات المسيرة في الحرب غير تكتيك المعارك البرية، متوقعة أن يحدث الأمر نفسه في الحروب بأعماق البحار.





ويتسابق أساطيل البحرية في جميع أنحاء العالم لضم غواصات ذاتية التشغيل غير مأهولة إلى ترساناتها، فالبحرية الملكية البريطانية تخطط لبناء أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة من أجل تتبع الغواصات، وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر.





أيضاً، التزمت أستراليا بإنفاق 1.7 مليار دولار على غواصات "غوست شارك" الميسرة لمواجهة الغواصات ، أما البحرية الأميركية فتنفق مليارات الدولارات على عدة مشاريع لبناء مركبات بحرية ذاتية التشغيل.





وقال للحلول الدفاعية البحرية والبرية في شركة "بي إيه آي سيستمز" البريطانية المتخصصة في صناعة الأسلحة وبناء الغواصات النووية، سكوت جاميسون، إن الغواصات غير المأهولة "تمثل تغييرا جذريا في المعارك تحت الماء".







وأوضح جاميسون أن الدرونات البحرية الجديدة ستسمح لقوات البحرية بتوسيع نطاق عملياتها بشكل واسع، وبتكلفة أقل من الغواصات المأهولة.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه التطورات تمثل فرصة لخلق سوق ضخمة لصالح الشركات الكبيرة والناشئة في التكنولوجيا العسكرية.





وأُطلقت أول غواصة نووية أميركية عام 1954، وأصبحت الغواصات اليوم محور القوات العسكرية لست دول هي: وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند، وانضمت كوريا الشمالية حديثا.





وتلعب هذه الغواصات لعبة الظهور والاختفاء داخل المحيطات، ولتجنب كشفها نادرا ما تخرج إلى السطح.





وستسمح الغواصات غير المأهولة للجيوش بتتبع تحركات الغواصات النووية لمنافسيها.





وقال أندي ثوميس، الرئيس التنفيذي لشركة "كوهورت" البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية، إن كلفة السفن والطائرات والغواصات المأهولة المستخدمة حاليا لتعقب الغواصات النووية والسفن الحربية عالية جدا، لكن دمجها مع المركبات غير المأهولة يمكن أن يقلل الكلفة.





وتجر السفن الحربية كابلات يزيد طولها عن 100 متر، تحتوي على مجموعة من أجهزة مستشعرات السونار لمحاولة التقاط أضعف الأصوات وأدناها.





أما الطائرات المسيرة من طراز "بوينغ بي-8" التي تملكها البحرية البريطانية، فتسقط صناديق صوتية قابلة للتصرف للكشف عن الغواصات في أعماق البحر، بينما تبحث الأقمار الاصطناعية عن آثار الأمواج التي تتركها اتصالات الغواصات، فيما تقوم مجموعة أخرى من الغواصات القاتلة بالمراقبة تحت الأمواج.