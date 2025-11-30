Advertisement

عربي-دولي

بعد اختتام زيارته إلى تركيا.. رسالة شكر روحية من البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1448843-639001086227997153.webp
Doc-P-1448843-639001086227997153.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اختتام زيارته إلى تركيا وتوجّهه إلى لبنان، وجّه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة شكر أعرب فيها عن امتنانه العميق للسلطات المدنية والدينية، وللشعب التركي، وللبطريرك المسكوني على الاستقبال الحار والأخوي الذي لقيه خلال الأيام الماضية. ودعا قداسته إلى مواصلة السير معاً في درب الحق والصداقة، بثقة متواضعة بمعونة الله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى تركيا ويستعد للتوجه إلى لبنان
lebanon 24
30/11/2025 20:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من تركيا: ندعو للوحدة بين المسيحيين ونرفض استخدام الدين لتبرير الحرب
lebanon 24
30/11/2025 20:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يطلق من تركيا نداءً لوحدة المسيحيين
lebanon 24
30/11/2025 20:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر سيزرع أرزة خلال زيارته للقصر الجمهوري
lebanon 24
30/11/2025 20:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

الدينية

التركي

الترك

لاوون

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:04 | 2025-11-30
12:00 | 2025-11-30
11:30 | 2025-11-30
11:10 | 2025-11-30
10:52 | 2025-11-30
10:32 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24