22
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: نمسك زمام المبادرة
Lebanon 24
02-12-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن قوات
موسكو
تمسك زمام المبادرة على كامل امتداد خط
الجبهة
في منطقة دونباس
جنوب شرق
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال
بوتين
، خلال زيارته لأحد مقرات القيادة لمجموعة القوات الموحدة التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، إن "زمام المبادرة في منطقة مسؤولية مجموعتي "الوسط" و"الشرق" تمسكها القوات الروسية، مثلما هو على كامل امتداد خط التماس".
كما أضاف: "
بشكل عام
نلاحظ زيادة ضغط مجموعة قواتنا الموحدة على امتداد كامل خط الجبهة"، وفق وسائل إعلام روسية.
كذلك أشار إلى أنه "في ظل مثل هذه الوتائر لتقدمنا، العدو غير قادر على الرد بشكل مناسب"، قائلاً إنه "خلال الفترة الأخيرة تم فرض السيطرة على عدة مراكز أهلية كبيرة، لها أهمية بالغة بالنسبة للعمليات التالية لتحرير الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة العدو".
فيما أشاد بوتين بوتيرة تقدم القوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا
الأوكرانية
.
ودعا قادة مجموعات القوات الروسية إلى مواصلة أداء المهام حسب الخطة العامة للعملية العسكرية الخاصة.
في حين لفت إلى ضرورة تزويد القوات بكل ما هو ضروري في موسم الشتاء.
مواضيع ذات صلة
بوتين: ندعم المبادرات الأميركية وأهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
بوتين: ندعم المبادرات الأميركية وأهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية
02/12/2025 09:54:16
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يبلغ بوتين هاتفيا أن تركيا تعمل على تعزيز المبادرات الدبلوماسية لضمان انتهاء الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
أردوغان يبلغ بوتين هاتفيا أن تركيا تعمل على تعزيز المبادرات الدبلوماسية لضمان انتهاء الحرب الأوكرانية
02/12/2025 09:54:16
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": القيادة الوسطى الأميركية تتولى زمام المبادرة في صياغة خطة للقوة الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة
Lebanon 24
"أكسيوس": القيادة الوسطى الأميركية تتولى زمام المبادرة في صياغة خطة للقوة الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة
02/12/2025 09:54:16
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025 والمبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات الروسية في أوكرانيا
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025 والمبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات الروسية في أوكرانيا
02/12/2025 09:54:16
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
الأوكرانية
فلاديمير
أوكرانيا
جنوب شرق
تابع
قد يعجبك أيضاً
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
Lebanon 24
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
02:30 | 2025-12-02
02/12/2025 02:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
Lebanon 24
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
01:46 | 2025-12-02
02/12/2025 01:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
Lebanon 24
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
01:37 | 2025-12-02
02/12/2025 01:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:30 | 2025-12-02
02/12/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
Lebanon 24
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
01:22 | 2025-12-02
02/12/2025 01:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-12-02
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
01:46 | 2025-12-02
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
01:37 | 2025-12-02
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
01:30 | 2025-12-02
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:22 | 2025-12-02
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
01:19 | 2025-12-02
بعد فوز سوريا على تونس بكأس العرب 2025.. هذا ما فعله الشرع (فيديو)
فيديو
تغطية لصلاة البابا لاوون الرابع عشر من مرفأ بيروت (نقل مباشر)
Lebanon 24
تغطية لصلاة البابا لاوون الرابع عشر من مرفأ بيروت (نقل مباشر)
02:29 | 2025-12-02
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى مستشفى دير الصليب في جل الديب (نقل مباشر)
Lebanon 24
تغطية زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى مستشفى دير الصليب في جل الديب (نقل مباشر)
00:55 | 2025-12-02
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24