عربي-دولي

بوتين: نمسك زمام المبادرة

Lebanon 24
02-12-2025 | 00:39
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوات موسكو تمسك زمام المبادرة على كامل امتداد خط الجبهة في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال زيارته لأحد مقرات القيادة لمجموعة القوات الموحدة التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، إن "زمام المبادرة في منطقة مسؤولية مجموعتي "الوسط" و"الشرق" تمسكها القوات الروسية، مثلما هو على كامل امتداد خط التماس".
كما أضاف: "بشكل عام نلاحظ زيادة ضغط مجموعة قواتنا الموحدة على امتداد كامل خط الجبهة"، وفق وسائل إعلام روسية.

كذلك أشار إلى أنه "في ظل مثل هذه الوتائر لتقدمنا، العدو غير قادر على الرد بشكل مناسب"، قائلاً إنه "خلال الفترة الأخيرة تم فرض السيطرة على عدة مراكز أهلية كبيرة، لها أهمية بالغة بالنسبة للعمليات التالية لتحرير الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة العدو".
فيما أشاد بوتين بوتيرة تقدم القوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا الأوكرانية.

ودعا قادة مجموعات القوات الروسية إلى مواصلة أداء المهام حسب الخطة العامة للعملية العسكرية الخاصة.

في حين لفت إلى ضرورة تزويد القوات بكل ما هو ضروري في موسم الشتاء.
