عربي-دولي

بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:22
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هندوراس "تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية" على ما يبدو، زاعما أن لجنة الانتخابات هناك أوقفت إحصاء الأصوات قبل الأوان.
وأضاف ترامب عبر منصة تروث سوشيال "إذا فعلوا ذلك فسيكون الثمن باهظا! لقد صوّت شعب هندوراس بأعداد هائلة في 30 تشرين".

وكان المرشحان الرئاسيان في هندوراس، وكلاهما من أصول فلسطينية، نصري عصفورة وسلفادور نصر الله متقاربين للغاية في أحدث نتائج لإحصاء الأصوات أمس الاثنين، إذ حصل كلٌّ منهما على ما يقل قليلا عن 40 % من الأصوات.

وأعلن ترامب دعمه لعصفورة (البالغ من العمر 67 عاما)، مرشح الحزب الوطني المحافظ، على حساب نصر الله، مرشح الحزب الليبرالي.

بحسب موسوعة ويكيبيديا، فإن المرشح الذي يدعمه ترامب هو نصري خوان عصفورة زابلا يعرف أيضاً باسم تيتو عصفورة.

وتولى عصفورة، الذي ولد في 8 حزيران 1958 لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي، منصب حاكم تيغوسيغالبا.

وشغل عصفورة منصب نائب المؤتمر الوطني الهندوراسي ممثلاً من الحزب الوطني عن مقاطعة فرانسيسكو مورازان.

ودرس الهندسة المدنية لكنه ترك دراسته الجامعية قبل الحصول على شهادته ليبدأ مسيرة مهنية في قطاع البناء، ثم دخل الحياة العامة في تسعينيات القرن الماضي.

أما نصر الله، فاسمه الكامل، بحسب الموسوعة، سلفادور اليخاندرو سيزار نصر الله سلوم، وولد في كانون الثاني 1953.

ونصر الله، صحفي رياضي هندوراسي، ومقدم تلفزيوني، ورجل أعمال، وسياسي.

وهو مقدم برنامج تلفزيوني الأعلى مشاهدة في هندوراس، وهو المؤسس والرئيس والمرشح لمنصب الرئاسة (لعام 2013 و2017، لم يفز فيهما) لحزب مكافحة الفساد.

أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الكاثوليكية في شيلي حيث عاش فترة من حياته عند أقاربه. حصل على شهادة في الهندسة الصناعية المدنية ونال درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما أخذ دروسًا في الدراما والتلفزيون.

بعد عودته من شيلي، أصبح نصر الله الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي هندوراس. كما أصبح أستاذًا في الجامعة الوطنية المستقلة في هندوراس حيث ألقى محاضرات عن الأعمال والهندسة.

في عام 1981، بدأ حياته المهنية في التلفزيون.

وكان نصر الله ينتقد بشدة حكومة هندوراس منذ الثمانينيات. وعلى وجه الخصوص، أشار إلى أن الفساد الواسع الانتشار على أعلى مستويات في الحكومة هو السبب الرئيسي للمشاكل التي تصيب المجتمع الهندوراسي.

وبسبب التدهور المتزايد في الظروف المعيشية لأغلبية سكان هندوراس نتيجة لللامبالاة وعدم كفاءة السياسيين التقليديين، قرر نصر الله وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني إنشاء حزب سياسي جديد (2013) معني أكثر بمكافحة الفساد، وتم الاعتراف به في المحكمة العليا للانتخابات في هندوراس.
