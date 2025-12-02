دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!

Advertisement

أعلنت السلطات وفاة 33 شخصًا، بينهم 21 طفلًا، بسبب فيروسَي شيكونغونيا وحمى الضنك، اللذين ينتقلان عن طريق البعوض، منذ الماضي.وأوضحت نائبة الكوبية، كاريلدا بينيا، أن معظم الوفيات تعزى إلى شيكونغونيا، الذي يسبب حمى وآلامًا شديدة بالمفاصل، بينما أودت حمى الضنك بحياة 12 شخصًا. وانتشر شيكونغونيا بسرعة من مقاطعة ماتانزاس غرب البلاد إلى جميع الـ15، التي يبلغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة.وأشار المسؤولون إلى أن تفشي الفيروسات تفاقم بسبب نقص التمويل والوقود الذي يعرقل برامج التعقيم وتنظيف الطرق، إضافة إلى تراكم النفايات واعتماد السكان على خزانات مياه غير نظيفة في ظل أزمة نقص المياه الصالحة للشرب والغذاء والأدوية.وكانت كوبا قد تمكنت سابقًا من السيطرة على تفشي شيكونغونيا في 2014، إلا أن الوضع هذه المرة خرج عن السيطرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة والعقوبات الأميركية التي أضرت بالقطاع الصحي وخدمات الوقاية مثل تبخير البعوض.يذكر أن أطلقت في يوليو نداء عاجلًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انتشار وباء شيكونغونيا، بعد أن اجتاح العالم قبل نحو عقدين. (التلفزيون العربي)