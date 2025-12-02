Advertisement

صحة

دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1449755-639002610768989694.jpg
Doc-P-1449755-639002610768989694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الكوبية وفاة 33 شخصًا، بينهم 21 طفلًا، بسبب فيروسَي شيكونغونيا وحمى الضنك، اللذين ينتقلان عن طريق البعوض، منذ تموز الماضي.
Advertisement

وأوضحت نائبة وزير الصحة الكوبية، كاريلدا بينيا، أن معظم الوفيات تعزى إلى شيكونغونيا، الذي يسبب حمى وآلامًا شديدة بالمفاصل، بينما أودت حمى الضنك بحياة 12 شخصًا. وانتشر فيروس شيكونغونيا بسرعة من مقاطعة ماتانزاس غرب البلاد إلى جميع المقاطعات الـ15، التي يبلغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة.

وأشار المسؤولون إلى أن تفشي الفيروسات تفاقم بسبب نقص التمويل والوقود الذي يعرقل برامج التعقيم وتنظيف الطرق، إضافة إلى تراكم النفايات واعتماد السكان على خزانات مياه غير نظيفة في ظل أزمة نقص المياه الصالحة للشرب والغذاء والأدوية.

وكانت كوبا قد تمكنت سابقًا من السيطرة على تفشي شيكونغونيا في 2014، إلا أن الوضع هذه المرة خرج عن السيطرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة والعقوبات الأميركية التي أضرت بالقطاع الصحي وخدمات الوقاية مثل تبخير البعوض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت في يوليو نداء عاجلًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انتشار وباء شيكونغونيا، بعد أن اجتاح العالم قبل نحو عقدين. (التلفزيون العربي)
مواضيع ذات صلة
الإصابات بالآلاف والوفيات تتصاعد... وباء يجتاح إسرائيل بسرعة قياسية!
lebanon 24
02/12/2025 12:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: في بعض الأحيان تحت وطأة صعوبات الحياة نميل أكثر إلى الاستسلام بدل الشكر
lebanon 24
02/12/2025 12:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب فيروس خطير.. وفاة 6 أشخاص في هذه الدولة
lebanon 24
02/12/2025 12:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كريم كبارة: الحكومة مطالبة بسرعة فرض هيبة الدولة والإصلاحات المالية
lebanon 24
02/12/2025 12:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

التلفزيون العربي

منظمة الصحة

وزير الصحة

المقاطعات

العقوبات

الكوبية

الفيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2025-12-02
05:30 | 2025-12-02
05:10 | 2025-12-02
05:01 | 2025-12-02
04:35 | 2025-12-02
04:31 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24