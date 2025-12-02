Advertisement

عربي-دولي

الأمن الروسي يوقف مواطنة بتهمة الخيانة العظمى

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:37
أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم فتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى بحق مواطنة من إقليم كراسنودار الروسي.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار أوقف نشاط مواطنة من مواليد عام 1988، يشتبه في ارتكابها جريمة الخيانة العظمى، حيث كانت تحول أموالا لشخص مسؤول عن جمع التبرعات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في أوكرانيا.

وجاء في البيان: "فتح قسم التحقيق التابع لإدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، ويجري حاليا التحقيق في قضية جنائية ضد المشتبه بها، تنسب إليها جريمة تصنف وفقا للمادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى). واتخذ قرار باعتقال المتهمة احتياطيا".

وأضاف البيان أن التحقيقات مستمرة لتوثيق الجرائم المنسوبة إليها.

كما نشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يظهر لحظة دخول العناصر الأمنية إلى منزل المتهمة واعتقالها، ثم إجراء تفتيش في مسكنها.
