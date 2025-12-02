الأمن الروسي يوقف مواطنة بتهمة الخيانة العظمى

Advertisement

أعلن لجهاز الأمن الروسي أنه تم فتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى بحق مواطنة من إقليم الروسي.وأشار البيان إلى أن في إقليم كراسنودار أوقف نشاط مواطنة من مواليد عام 1988، يشتبه في ارتكابها جريمة الخيانة العظمى، حيث كانت تحول أموالا لشخص مسؤول عن جمع التبرعات لصالح القوات المسلحة في .وجاء في البيان: "فتح قسم التحقيق التابع لإدارة الروسي في إقليم كراسنودار، ويجري حاليا التحقيق في قضية جنائية ضد المشتبه بها، تنسب إليها جريمة تصنف وفقا للمادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى). واتخذ قرار باعتقال المتهمة احتياطيا".وأضاف البيان أن التحقيقات مستمرة لتوثيق الجرائم المنسوبة إليها.كما نشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يظهر لحظة دخول العناصر الأمنية إلى منزل المتهمة واعتقالها، ثم إجراء تفتيش في مسكنها.