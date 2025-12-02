Advertisement

عربي-دولي

سرقة آلاف الطلقات من شحنة ذخيرة للجيش الألماني وسط تحقيقات مكثفة

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:33
A-
A+

Doc-P-1450134-639003155027929435.webp
Doc-P-1450134-639003155027929435.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا بسرقة آلاف الطلقات من شاحنة كانت في طريقها إلى ثكنة تابعة للجيش الألماني بمدينة بورغ في ولاية ساكسونيا – أنهالت.
Advertisement


وأكدت وزارة الدفاع الألمانية لمؤسسة الإذاعة العامة MDR ومجلة "دير شبيغل" أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، مشيرة إلى أن الذخيرة كانت تُنقل بواسطة شاحنة مدنية، وأن السائق توقف ليلاً في فندق وركن المركبة في موقف غير مؤمَّن.


وتم اكتشاف اختفاء الذخيرة في صباح اليوم التالي عند تسليم الشحنة إلى الثكنة، حيث كشفت مراجعة قائمة الشحنات عن فقدان نحو 10 آلاف طلقة حية مخصصة للمسدسات، إضافة إلى 9900 طلقة تدريبية مخصصة للبنادق الهجومية، وفقًا لمجلة "شبيغل".

 وقالت وزارة الدفاع: "نأخذ هذه السرقة على محمل الجد، فهذا النوع من الذخيرة لا يجب أن يقع في الأيدي الخطأ".


وحملت الوزارة المسؤولية لسائق الشاحنة، مؤكدة أنه خالف التعليمات باتخاذه قرار التوقف غير المخطط له، وأشارت إلى أن بروتوكول تأمين الشحنات يفرض عادة وجود سائقين، لضمان بقاء أحدهما لمراقبة الشاحنة خلال التوقفات.


وباشرت السلطات الألمانية تحقيقا مشتركا بين الجيش والشرطة المحلية لتحديد الجهة التي تقف خلف العملية، وسط ترجيحات داخل المؤسسة العسكرية بأن السرقة لم تكن عشوائية، بل نتيجة مراقبة مسبقة من الجناة الذين استغلوا توقف السائق. (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الجيش الألماني يعلن تعرض شحنة ذخيرة للسرقة
lebanon 24
03/12/2025 01:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: الجيش اللبناني أزال أكثر من 205 آلاف ذخيرة غير منفجرة
lebanon 24
03/12/2025 01:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض الجيش الألمانيّ للسرقة
lebanon 24
03/12/2025 01:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع ذخيرة ومصفاة نفط لروسيا خلال الليل
lebanon 24
03/12/2025 01:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الألمانية

المؤسسة العسكرية

ولاية ساكسونيا

الإذاعة العامة

وزارة الدفاع

صباح اليوم

الألمانية

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-12-02
16:41 | 2025-12-02
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
16:07 | 2025-12-02
16:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24