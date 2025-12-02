سرقة آلاف الطلقات من شحنة ذخيرة للجيش الألماني وسط تحقيقات مكثفة

Advertisement

وأكدت لمؤسسة MDR ومجلة "دير شبيغل" أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، مشيرة إلى أن الذخيرة كانت تُنقل بواسطة شاحنة مدنية، وأن السائق توقف ليلاً في فندق وركن المركبة في موقف غير مؤمَّن.وتم اكتشاف اختفاء الذخيرة في التالي عند تسليم الشحنة إلى الثكنة، حيث كشفت مراجعة قائمة الشحنات عن فقدان نحو 10 آلاف طلقة حية مخصصة للمسدسات، إضافة إلى 9900 طلقة تدريبية مخصصة للبنادق الهجومية، وفقًا لمجلة "شبيغل".وقالت : "نأخذ هذه السرقة على محمل الجد، فهذا النوع من الذخيرة لا يجب أن يقع في الأيدي الخطأ".وحملت الوزارة المسؤولية لسائق الشاحنة، مؤكدة أنه خالف التعليمات باتخاذه قرار التوقف غير المخطط له، وأشارت إلى أن تأمين الشحنات يفرض عادة وجود سائقين، لضمان بقاء أحدهما لمراقبة الشاحنة خلال التوقفات.وباشرت السلطات تحقيقا مشتركا بين الجيش والشرطة المحلية لتحديد الجهة التي تقف خلف العملية، وسط ترجيحات داخل بأن السرقة لم تكن عشوائية، بل نتيجة مراقبة مسبقة من الجناة الذين استغلوا توقف السائق. (سكاي نيوز)