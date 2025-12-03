18
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
Lebanon 24
03-12-2025
|
16:45
A-
A+
أصدرت الوكالة الأوروبية للجوء تحديثًا جديدًا لإرشاداتها المتعلقة بطلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، وذلك انسجامًا مع المتغيّرات التي شهدتها
سوريا
بعد عام على سقوط الرئيس السابق
بشار الأسد
.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المعارضين للنظام السابق والمتخلّفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا ضمن الفئات المعرضة للاضطهاد، وفق التقييمات الراهنة.
في المقابل، شدّدت الإرشادات على أنّ شرائح أخرى ما زالت تُصنَّف عرضةً للخطر في مرحلة ما بعد
الأسد
، ولا سيما الموالين للحكومة السابقة وبعض المكوّنات العرقية –
الدينية
، مثل العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد.
ورغم أنّ الحسم في طلبات اللجوء يبقى من صلاحيات كل دولة على حدة، إلا أنّ هذه الإرشادات تُستخدم لتوجيه الدول الـ27 في
الاتحاد الأوروبي
إضافة إلى النروج وسويسرا، بهدف توحيد المعايير قدر الإمكان داخل منظومة الحماية الدولية.
وقد ينعكس هذا التعديل مباشرةً على نحو 110 آلاف طلب لجوء سوري كانت ما تزال قيد الدرس حتى نهاية أيلول الماضي. ويُسجَّل أيضًا تراجع كبير في أعداد الطلبات، من 16 ألف طلب في تشرين الأول 2024 قبل سقوط الأسد، إلى 3500 فقط في أيلول 2025، رغم أنّ السوريين لا يزالون يشكّلون الفئة الأكبر بين الملفات التي تنتظر قرارًا أوليًا.
(أ. ب)
