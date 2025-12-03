مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية

أعاد التأكيد على انتشار القوات المسلحة في مختلف مناطق البلاد، معللًا ذلك بالتهديدات التي قالت إنها صادرة عن .

في بيان نشرته القيادة الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الفنزويلية: "22 أسبوعًا من التدريبات العسكرية والشعبية والشرطة رفعت فنزويلا إلى أعلى مستوى من القدرة الدفاعية الشاملة التي لم نصل إليها من قبل، وهي مستعدة للدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا وضمان وطن حر ومستقل للأجيال ".

وذكر بأنّه على مدى خمسة أشهر، بسبب تهديدات ، تجري في فنزويلا تدريبات عسكرية تحت اسم " 200" بمشاركة قوات الميليشيا والشرطة.



كما أدان تصرفات الولايات المتحدة ضدّ فنزويلا، مؤكدًا على أنّه "لم يثننا الإرهاب النفسي ولا حتى سنتيمترًا واحدًا عن المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه في أي ظرف من ظروف الحياة وبناء وطن قوي يستحقه شعبنا".