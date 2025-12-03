ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ، يوم الأربعاء، أنّ انطباعه بعد المحادثات التي جرت في هو أنّ يميل إلى إنهاء الحرب في ، بحسب ما نقلته وكالة .وأوضح أنّ مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين حضرا اللقاءات مع الجانب الروسي، عادا بانطباع واضح مفاده أنّ يظهر استعدادًا لوقف الحرب.