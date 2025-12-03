ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا

18
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الأربعاء، أنّ انطباعه بعد المحادثات التي جرت في
موسكو
هو أنّ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يميل إلى إنهاء الحرب في
أوكرانيا
، بحسب ما نقلته وكالة
الصحافة الفرنسية
.
وأوضح
ترامب
أنّ مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين حضرا اللقاءات مع الجانب الروسي، عادا بانطباع واضح مفاده أنّ
بوتين
يظهر استعدادًا لوقف الحرب.
