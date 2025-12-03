Advertisement

ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا

03-12-2025 | 16:52
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنّ انطباعه بعد المحادثات التي جرت في موسكو هو أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يميل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح ترامب أنّ مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين حضرا اللقاءات مع الجانب الروسي، عادا بانطباع واضح مفاده أنّ بوتين يظهر استعدادًا لوقف الحرب.

