19
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يؤكد: بوتين يريد "بشدة" إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
03-12-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأربعاء ان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يريد إنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
Advertisement
وأكد
ترامب
للصحفيين في المكتب البيضاوي أن
الروس
يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ووصف ترامب لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين بأنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".
وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج هذا الاجتماع، لأن رقصة التانغو تتطلب شخصين".
وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر أمس الأربعاء مع الرئيس
بوتين
، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.
وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في
حلف شمال الأطلسي
"الناتو" ما زالت مسألة "رئيسية".
وأعرب
البيت الأبيض
عن تفاؤله بشأن خطته لإنهاء أسوأ نزاع تشهده
أوروبا
منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الأمل بدا وكأنه قد تضاءل الأربعاء، حين قالت
موسكو
إنها تعتبر بعض البنود "غير مقبولة" في النسخة المعدلة من الخطة الأميركية التي حملها ويتكوف وكوشنر.
مواضيع ذات صلة
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
04/12/2025 07:43:38
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا
04/12/2025 07:43:38
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: محادثاتي مع بوتين كانت جيدة ومثمرة ونريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: محادثاتي مع بوتين كانت جيدة ومثمرة ونريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا
04/12/2025 07:43:38
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: العقوبات الجديدة على روسيا بسبب رفض بوتين إنهاء الحرب على أوكرانيا
Lebanon 24
واشنطن: العقوبات الجديدة على روسيا بسبب رفض بوتين إنهاء الحرب على أوكرانيا
04/12/2025 07:43:38
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
حلف شمال الأطلسي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
فلاديمير
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة.. حماس: إسرائيل تتنصل من الهدنة
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة.. حماس: إسرائيل تتنصل من الهدنة
00:36 | 2025-12-04
04/12/2025 12:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الرفات التي تسلمناها من غزة تعود الى تايلاندي
Lebanon 24
نتنياهو: الرفات التي تسلمناها من غزة تعود الى تايلاندي
00:04 | 2025-12-04
04/12/2025 12:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للحصول على فدى.. الدعم السريع تحتجز ناجين من حصار الفاشر
Lebanon 24
للحصول على فدى.. الدعم السريع تحتجز ناجين من حصار الفاشر
00:01 | 2025-12-04
04/12/2025 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من ضربة أميركية.. مادورو يغيّر مكان نومه بانتظام
Lebanon 24
خوفاً من ضربة أميركية.. مادورو يغيّر مكان نومه بانتظام
23:48 | 2025-12-03
03/12/2025 11:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق
Lebanon 24
في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق
23:34 | 2025-12-03
03/12/2025 11:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تدخل الأموال لـ"حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
هكذا تدخل الأموال لـ"حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
09:00 | 2025-12-03
03/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:36 | 2025-12-04
الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة.. حماس: إسرائيل تتنصل من الهدنة
00:04 | 2025-12-04
نتنياهو: الرفات التي تسلمناها من غزة تعود الى تايلاندي
00:01 | 2025-12-04
للحصول على فدى.. الدعم السريع تحتجز ناجين من حصار الفاشر
23:48 | 2025-12-03
خوفاً من ضربة أميركية.. مادورو يغيّر مكان نومه بانتظام
23:34 | 2025-12-03
في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق
23:29 | 2025-12-03
مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 07:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24