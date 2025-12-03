ترامب يؤكد: بوتين يريد "بشدة" إنهاء الحرب في أوكرانيا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أمس الأربعاء ان يريد إنهاء الحرب في .وأكد للصحفيين في المكتب البيضاوي أن يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.ووصف ترامب لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين بأنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج هذا الاجتماع، لأن رقصة التانغو تتطلب شخصين".وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر أمس الأربعاء مع الرئيس ، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في "الناتو" ما زالت مسألة "رئيسية".وأعرب عن تفاؤله بشأن خطته لإنهاء أسوأ نزاع تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الأمل بدا وكأنه قد تضاءل الأربعاء، حين قالت إنها تعتبر بعض البنود "غير مقبولة" في النسخة المعدلة من الخطة الأميركية التي حملها ويتكوف وكوشنر.