عربي-دولي

ترامب يؤكد: بوتين يريد "بشدة" إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:23
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الروس يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف ترامب لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين بأنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".

وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج هذا الاجتماع، لأن رقصة التانغو تتطلب شخصين".

وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر أمس الأربعاء مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما زالت مسألة "رئيسية".

وأعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن خطته لإنهاء أسوأ نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الأمل بدا وكأنه قد تضاءل الأربعاء، حين قالت موسكو إنها تعتبر بعض البنود "غير مقبولة" في النسخة المعدلة من الخطة الأميركية التي حملها ويتكوف وكوشنر.
