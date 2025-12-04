Advertisement

عربي-دولي

بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:22
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللقاء الذي جمعه قبل يومين في موسكو مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وأكد الرئيس الروسي اليوم الخميس أن اللقاء كان ضرورياً ومفيداً جداً، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

كما اشار إلى أن مقترحات الوفد الأميركي كانت مبنية على مخرجات اجتماعه مع ترامب خلال قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.
إلى ذلك، كشف بوتين السبب وراء استمرار اللقاء نحو 5 ساعات، قائلاً إن الجانبين ناقشا خلال المفاوضات كل نقطة بنقطة تقريبًا، ما أدى إلى إطالة الاجتماع.

وشدد على أن "البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة"، مضيفاً أن هناك بعض القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها.
