24
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
باللقاء الذي جمعه قبل يومين في
موسكو
مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر
ترامب
جاريد كوشنر
.
Advertisement
وأكد
الرئيس الروسي
اليوم الخميس أن اللقاء كان ضرورياً ومفيداً جداً، وفق ما نقلت وكالة
ريا نوفوستي
.
كما اشار إلى أن مقترحات الوفد الأميركي كانت مبنية على مخرجات اجتماعه مع ترامب خلال قمة ألاسكا في
أغسطس
الماضي.
إلى ذلك، كشف
بوتين
السبب وراء استمرار اللقاء نحو 5 ساعات، قائلاً إن الجانبين ناقشا خلال المفاوضات كل نقطة بنقطة تقريبًا، ما أدى إلى إطالة الاجتماع.
وشدد على أن "البحث عن حل للأزمة
الأوكرانية
مهمة صعبة"، مضيفاً أن هناك بعض
القضايا
التي لم يتم الاتفاق حولها.
مواضيع ذات صلة
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
04/12/2025 11:26:33
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل لأزمة أوكرانيا مهمة صعبة
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل لأزمة أوكرانيا مهمة صعبة
04/12/2025 11:26:33
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
04/12/2025 11:26:33
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
04/12/2025 11:26:33
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
جاريد كوشنر
ريا نوفوستي
فلاديمير
تابع
قد يعجبك أيضاً
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
Lebanon 24
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
03:52 | 2025-12-04
04/12/2025 03:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ينظر الشارع الإسرائيلي لطلب نتنياهو بالعفو؟
Lebanon 24
كيف ينظر الشارع الإسرائيلي لطلب نتنياهو بالعفو؟
03:47 | 2025-12-04
04/12/2025 03:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجزرة التماسيح" في الضفة الغربية.. واسرائيل تكشف الاسباب
Lebanon 24
"مجزرة التماسيح" في الضفة الغربية.. واسرائيل تكشف الاسباب
03:39 | 2025-12-04
04/12/2025 03:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
03:34 | 2025-12-04
04/12/2025 03:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
03:30 | 2025-12-04
04/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:52 | 2025-12-04
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
03:47 | 2025-12-04
كيف ينظر الشارع الإسرائيلي لطلب نتنياهو بالعفو؟
03:39 | 2025-12-04
"مجزرة التماسيح" في الضفة الغربية.. واسرائيل تكشف الاسباب
03:34 | 2025-12-04
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
03:30 | 2025-12-04
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
03:19 | 2025-12-04
قاليباف: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24