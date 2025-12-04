بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة

Advertisement

أشاد باللقاء الذي جمعه قبل يومين في مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر .وأكد اليوم الخميس أن اللقاء كان ضرورياً ومفيداً جداً، وفق ما نقلت وكالة .كما اشار إلى أن مقترحات الوفد الأميركي كانت مبنية على مخرجات اجتماعه مع ترامب خلال قمة ألاسكا في الماضي.إلى ذلك، كشف السبب وراء استمرار اللقاء نحو 5 ساعات، قائلاً إن الجانبين ناقشا خلال المفاوضات كل نقطة بنقطة تقريبًا، ما أدى إلى إطالة الاجتماع.وشدد على أن "البحث عن حل للأزمة مهمة صعبة"، مضيفاً أن هناك بعض التي لم يتم الاتفاق حولها.