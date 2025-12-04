البرهان: لن نجلس مع الدعم السريع إلا إذا تركت السلاح

Advertisement

وسط احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، أكد السوداني ألا هدنة قبل استسلام الدعم السريع وتسليم سلاحها.وشدد البرهان في تصريحات للعربية على أن الادعاءات بوجود عناصر من الإخوان ضمن الجيش أو الحكومة، "كاذبة وغير صحيحة"، وفق تعبيره. وأضاف قائلاً: لا علاقة للإخوان بالجيش أو الحكومة.إلى ذلك، اعتبر أن "الحل للحرب في البلاد عسكري بالدرجة الأولى، ومن ثم تأتي الحلول الأخرى"وأوضح أنه لن يجلس مع الدعم السريع إلا في حالة ترك السلاح.كما لفت إلى أن "انسحاب التمرد وتسليم سلاحه شرط أساسي لنجاح أي هدنة"، حسب قوله.