عربي-دولي

البرهان: لن نجلس مع الدعم السريع إلا إذا تركت السلاح

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:36
وسط احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ألا هدنة قبل استسلام الدعم السريع وتسليم سلاحها.
وشدد البرهان في تصريحات للعربية على أن الادعاءات بوجود عناصر من الإخوان ضمن الجيش أو الحكومة، "كاذبة وغير صحيحة"، وفق تعبيره. وأضاف قائلاً: لا علاقة للإخوان بالجيش أو الحكومة.

إلى ذلك، اعتبر أن "الحل للحرب في البلاد عسكري بالدرجة الأولى، ومن ثم تأتي الحلول الأخرى"

وأوضح أنه لن يجلس مع الدعم السريع إلا في حالة ترك السلاح.

كما لفت إلى أن "انسحاب التمرد وتسليم سلاحه شرط أساسي لنجاح أي هدنة"، حسب قوله. 
