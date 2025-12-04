ورثة المليارديرات يحطمون الأرقام القياسية

Advertisement

أظهر تقرير"طموحات المليارديرات" الصادر عن بنك يو.بي.إس أن عام 2025 شهد أكبر موجة انتقال ثروات عبر الميراث منذ بدء رصد البيانات في 2015، إذ انضم 91 شخصا جديدا إلى نادي المليارديرات عن طريق الوراثة خلال الاثني عشر شهرا حتى نيسان، مع حصولهم مجتمعين على نحو 298 مليار دولار، أي بزيادة تفوق الثلث مقارنة بعام 2024."وبحسب التقرير، الذي يستند إلى مسح لعملاء شديدي الثراء وقاعدة بيانات تغطي ثروات المليارديرات في 47 سوقا حول العالم، يتوقع البنك أن يرث أبناء المليارديرات ما لا يقل عن 5.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مع تمركز الجزء الأكبر من هذا الانتقال في ، تليها وفرنسا وألمانيا وسويسرا، مع الإشارة إلى أن كثافة تنقل المليارديرات، خصوصا الأصغر سنا، قد تعيد رسم الخريطة الجغرافية لهذه الثروات.ويشير يو.بي.إس إلى أن البحث عن نوعية حياة أفضل، والهواجس الجيوسياسية، والاعتبارات الضريبية، هي أبرز العوامل التي تدفع أصحاب المليارات لاختيار بلد الإقامة، فيما تبرز والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة كوجهات مفضلة لدى هذه الفئة في المرحلة الراهنة. (سكاي نيوز)