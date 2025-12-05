"العمى النهري".. مرض خطير ينتشر في هذه الدول!

Advertisement

حذّرت من أن داء كلابية الذنب، المعروف بـ العمى النهري، ما يزال يشكّل تهديداً صحياً كبيراً في المناطق الريفية بأفريقيا جنوب الصحراء واليمن، مع بؤر محدودة في أميركا اللاتينية، رغم التقدم الملحوظ في جهود مكافحته خلال العقود الماضية.وينتج المرض عن الإصابة بدودة طفيلية Onchocerca volvulus، تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات ذبابة سوداء من نوع Simulium تتكاثر في الأنهار سريعة الجريان. وتشمل أعراض المرض الحكة الشديدة، التشوهات الجلدية، واضطرابات بصرية قد تصل إلى العمى الدائم.وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 99% من المصابين يعيشون في واليمن، بينما توجد نسبة أقل من 1% في بؤر محدودة على الحدود بين وفنزويلا. واحتاج 252.3 مليون شخص إلى علاج وقائي خلال عام 2024، بينما توقفت الحاجة للعلاج لدى 25.5 مليون شخص، معظمهم في ، بفضل التقدم المحرز.ويعد عقار الإيفرمكتين، المقدم تبرعاً من شركة ميرك باسم "مكتزان"، الركيزة الأساسية لمكافحة المرض، شرط تنفيذه على مستوى المجتمع بنسبة تغطية لا تقل عن 80% ولمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً، وهي مدة تعادل عمر الدودة البالغة في جسم الإنسان. وتشير أبحاث حديثة إلى علاقة محتملة بين التعرض المبكر للمرض وظهور حالات الصرع لدى الأطفال.ودعت المنظمة إلى تعزيز جهود الرصد، تطوير أدوات تشخيصية أكثر دقة، وإجراء أبحاث متقدمة في المناطق التي تتداخل فيها الإصابة بداء اللوائي، لضمان بروتوكولات علاج آمنة وفعّالة. وأكدت استمرار دعمها الإداري والتقني لتسريع على هذا المرض المداري المهمل عالمياً. (ارم نيوز)