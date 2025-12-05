24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"ولو على حساب حياتنا".. بيترو يتوعّد أميركا بالدفاع عن سيادة كولومبيا
Lebanon 24
05-12-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدّد الرئيس الكولومبي
غوستافو بيترو
هجومه على
الولايات المتحدة
، مؤكّدًا أن بلاده تتعرّض لـ"التهديد" بذريعة مكافحة المخدرات، ومتعهدًا بالدفاع عن السيادة الوطنية "حتى لو كان ذلك على حساب حياتنا"، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الذي اتهم
كولومبيا
بأنها "تُنتج الكوكايين" ولوّح بأن هذه الدول "معرّضة للهجوم".
Advertisement
وفي كلمة حادّة أمام ضباط الجيش، قال
بيترو
إن "أمر
القائد العام
هو الدفاع عن السيادة حتى التضحية بالأرواح"، محذّرًا من أن أي محاولة لتنفيذ هذه التهديدات "ستوقظ
الفهد
النائم في الشعب الكولومبي".
وانتقد العمليات العسكرية الأميركية في منطقة
البحر الكاريبي
واعتبرها "مهينة"، مشيرًا إلى أن الكولومبيين دفعوا ثمن حرب المخدرات لعقود طويلة.
ودافع بيترو عن سياسة حكومته في مكافحة المخدرات، مذكّرًا بمسار استبدال محاصيل الكوكا طوعًا وتفكيك معامل الإنتاج، وداعيًا
ترامب
إلى زيارة كولومبيا "لمشاهدة تدمير مختبرات المخدرات على الأرض"، قائلاً إن السلطات تُدمّر مختبرًا كل 40 دقيقة، ورافضًا ما يصفه بـ"استهداف ظالم" لبلاده رغم ما تبذله من جهود ميدانية مستمرة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الكوبي دياز كانيل لنظيره الكولومبي غوستافو بيترو: شعوب أميركا تقف إلى جانبك ومع كولومبيا
Lebanon 24
الرئيس الكوبي دياز كانيل لنظيره الكولومبي غوستافو بيترو: شعوب أميركا تقف إلى جانبك ومع كولومبيا
05/12/2025 14:03:25
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو للرئيس الأميركي دونالد ترامب: تفضل لزيارة كولومبيا لتُشارك في تدمير 9 مختبرات ندمرها يومياً حتى لا يصل الكوكايين إلى بلادكم
Lebanon 24
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو للرئيس الأميركي دونالد ترامب: تفضل لزيارة كولومبيا لتُشارك في تدمير 9 مختبرات ندمرها يومياً حتى لا يصل الكوكايين إلى بلادكم
05/12/2025 14:03:25
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
05/12/2025 14:03:25
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لبنان كدولة مستقلة وذات سيادة له الحق في الدفاع عن نفسه
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لبنان كدولة مستقلة وذات سيادة له الحق في الدفاع عن نفسه
05/12/2025 14:03:25
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البحر الكاريبي
غوستافو بيترو
دونالد ترامب
القائد العام
الكاريبي
غوستافو
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:22 | 2025-12-05
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24