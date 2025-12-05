Advertisement

"ولو على حساب حياتنا".. بيترو يتوعّد أميركا بالدفاع عن سيادة كولومبيا

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:13
جدّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هجومه على الولايات المتحدة، مؤكّدًا أن بلاده تتعرّض لـ"التهديد" بذريعة مكافحة المخدرات، ومتعهدًا بالدفاع عن السيادة الوطنية "حتى لو كان ذلك على حساب حياتنا"، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم كولومبيا بأنها "تُنتج الكوكايين" ولوّح بأن هذه الدول "معرّضة للهجوم".
وفي كلمة حادّة أمام ضباط الجيش، قال بيترو إن "أمر القائد العام هو الدفاع عن السيادة حتى التضحية بالأرواح"، محذّرًا من أن أي محاولة لتنفيذ هذه التهديدات "ستوقظ الفهد النائم في الشعب الكولومبي".
 
وانتقد العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي واعتبرها "مهينة"، مشيرًا إلى أن الكولومبيين دفعوا ثمن حرب المخدرات لعقود طويلة.

ودافع بيترو عن سياسة حكومته في مكافحة المخدرات، مذكّرًا بمسار استبدال محاصيل الكوكا طوعًا وتفكيك معامل الإنتاج، وداعيًا ترامب إلى زيارة كولومبيا "لمشاهدة تدمير مختبرات المخدرات على الأرض"، قائلاً إن السلطات تُدمّر مختبرًا كل 40 دقيقة، ورافضًا ما يصفه بـ"استهداف ظالم" لبلاده رغم ما تبذله من جهود ميدانية مستمرة.
