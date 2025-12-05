"ولو على حساب حياتنا".. بيترو يتوعّد أميركا بالدفاع عن سيادة كولومبيا

جدّد الرئيس الكولومبي هجومه على ، مؤكّدًا أن بلاده تتعرّض لـ"التهديد" بذريعة مكافحة المخدرات، ومتعهدًا بالدفاع عن السيادة الوطنية "حتى لو كان ذلك على حساب حياتنا"، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي الذي اتهم بأنها "تُنتج الكوكايين" ولوّح بأن هذه الدول "معرّضة للهجوم".

وفي كلمة حادّة أمام ضباط الجيش، قال إن "أمر هو الدفاع عن السيادة حتى التضحية بالأرواح"، محذّرًا من أن أي محاولة لتنفيذ هذه التهديدات "ستوقظ النائم في الشعب الكولومبي".

وانتقد العمليات العسكرية الأميركية في منطقة واعتبرها "مهينة"، مشيرًا إلى أن الكولومبيين دفعوا ثمن حرب المخدرات لعقود طويلة.



ودافع بيترو عن سياسة حكومته في مكافحة المخدرات، مذكّرًا بمسار استبدال محاصيل الكوكا طوعًا وتفكيك معامل الإنتاج، وداعيًا إلى زيارة كولومبيا "لمشاهدة تدمير مختبرات المخدرات على الأرض"، قائلاً إن السلطات تُدمّر مختبرًا كل 40 دقيقة، ورافضًا ما يصفه بـ"استهداف ظالم" لبلاده رغم ما تبذله من جهود ميدانية مستمرة.