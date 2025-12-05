إطلاق نار على سفينة غرب اليمن

أفادت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن، بعد تعرض سفينة لإطلاق نار من قوارب صغيرة.

وأكدت الهيئة أن القوارب المهاجمة غادرت الموقع، وأن ربان السفينة أفاد بأن الطاقم بخير وأن السفينة لا تزال في حالة تأهب دون تسجيل إصابات.