عربي-دولي

دولة تواجه أزمة بسبب "نقص الرجال".. فما الحلول المبتكرة للنساء العازبات؟

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:44
تواجه لاتفيا أزمة ديموغرافية غير معتادة، تتمثل في نقص الرجال، ما أجبر النساء على اللجوء إلى توظيف ما يُعرف بـ "أزواج لمدة ساعة" للقيام بالأعمال المنزلية والإصلاحات.
ويعود هذا النقص إلى عوامل متعددة، منها أفضل تعليم وصحة لدى النساء، وعمر أطول مقارنة بالرجال، وارتفاع معدل وفيات الرجال، خاصة بين سن 30 و40 عاماً، إضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار والإصابات الناتجة عن حوادث العمل وإدمان الكحول والمقامرة. ويبلغ متوسط العمر في لاتفيا 44.1 عاماً، فيما يشكل الرجال أكثر من 80% من حالات الانتحار.

ونتيجة لذلك، ازدهرت خدمات مثل Komanda24 وRemontdarbi.lv، التي توفر رجالاً متمكنين لإنجاز أعمال منزلية مختلفة، بدءاً من إصلاح التسريبات وتركيب الأجهزة، وصولاً إلى الأعمال الثقيلة، مقابل أجر رمزي وبطريقة سريعة وعملية تشبه خدمات أوبر.

ويُظهر التوجه الاجتماعي أن الفجوة بين الجنسين في لاتفيا هي الأكبر في الاتحاد الأوروبي، إذ تفوق نسبة النساء عدد الرجال بنسبة 15.5%، ويزداد الفارق مع التقدم في السن، ما يترك النساء الجميلات والذكيات أمام تحديات الاعتماد على أنفسهن في الحياة اليومية. (ارم نيوز)
عربي-دولي

منوعات

الاتحاد الأوروبي

ارم نيوز

الأوروبي

المقامر

الفجوة

أوروبي

الكحول

