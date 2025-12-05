24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دولة تواجه أزمة بسبب "نقص الرجال".. فما الحلول المبتكرة للنساء العازبات؟
Lebanon 24
05-12-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه
لاتفيا
أزمة ديموغرافية غير معتادة، تتمثل في نقص الرجال، ما أجبر النساء على اللجوء إلى توظيف ما يُعرف بـ "أزواج لمدة ساعة" للقيام بالأعمال المنزلية والإصلاحات.
Advertisement
ويعود هذا النقص إلى عوامل متعددة، منها أفضل تعليم وصحة لدى النساء، وعمر أطول مقارنة بالرجال، وارتفاع معدل وفيات الرجال، خاصة بين سن 30 و40 عاماً، إضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار والإصابات الناتجة عن حوادث العمل وإدمان
الكحول
والمقامرة. ويبلغ متوسط العمر في لاتفيا 44.1 عاماً، فيما يشكل الرجال أكثر من 80% من حالات الانتحار.
ونتيجة لذلك، ازدهرت خدمات مثل Komanda24 وRemontdarbi.lv، التي توفر رجالاً متمكنين لإنجاز أعمال منزلية مختلفة، بدءاً من إصلاح التسريبات وتركيب الأجهزة، وصولاً إلى الأعمال الثقيلة، مقابل أجر رمزي وبطريقة سريعة وعملية تشبه خدمات
أوبر
.
ويُظهر التوجه الاجتماعي أن
الفجوة
بين الجنسين في لاتفيا هي الأكبر في
الاتحاد الأوروبي
، إذ تفوق نسبة النساء عدد الرجال بنسبة 15.5%، ويزداد الفارق مع التقدم في السن، ما يترك النساء الجميلات والذكيات أمام تحديات الاعتماد على أنفسهن في الحياة اليومية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
Lebanon 24
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
05/12/2025 14:03:45
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": أوكرانيا تواجه مشاكل في التجنيد مع فرار أعداد قياسية من الرجال إلى أوروبا
Lebanon 24
"بوليتيكو": أوكرانيا تواجه مشاكل في التجنيد مع فرار أعداد قياسية من الرجال إلى أوروبا
05/12/2025 14:03:45
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخوخة الدماغية.. هل تختلف بين الرجال والنساء؟
Lebanon 24
الشيخوخة الدماغية.. هل تختلف بين الرجال والنساء؟
05/12/2025 14:03:45
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
05/12/2025 14:03:45
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الاتحاد الأوروبي
ارم نيوز
الأوروبي
المقامر
الفجوة
أوروبي
الكحول
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
Lebanon 24
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
07:02 | 2025-12-05
05/12/2025 07:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:02 | 2025-12-05
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24