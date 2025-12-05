Advertisement

إقتصاد

إسرائيل تعتمد موازنة دفاع قياسية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:19
أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن موازنة الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيكل (34.63 مليار دولار)، ارتفاعاً من 90 مليار شيكل في مسودة سابقة.
وجاء الاتفاق بين كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي خلال مناقشات مجلس الوزراء للموازنة، التي يجب الموافقة عليها بحلول آذار 2026، وإلا قد تتطلب الانتخابات المبكرة.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل تلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط لضمان أمن إسرائيل على جميع الجبهات. وأشار إلى أن حرب غزة في 2024 كلفت إسرائيل نحو 31 مليار دولار، إضافة إلى صراعاتها مع حزب الله في لبنان، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

من جهته، شدد سموتريتش على أن الموازنة الجديدة تزيد 47 مليار شيكل عن موازنة 2023 قبل الحرب، وتتيح تعزيز الجيش واستعادة مسار النمو الاقتصادي للمواطنين. (سكاي نيوز)
إقتصاد

عربي-دولي

بتسلئيل سموتريتش

مجلس الوزراء

يسرائيل كاتس

وزير المالية

وزير الدفاع

الإسرائيلي

سكاي نيوز

مكتب وزير

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24