إسرائيل تعتمد موازنة دفاع قياسية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل

أعلن مكتب أن موازنة الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيكل (34.63 مليار دولار)، ارتفاعاً من 90 مليار شيكل في مسودة سابقة.وجاء الاتفاق بين ووزير المالية على إطار الإنفاق الدفاعي خلال مناقشات للموازنة، التي يجب الموافقة عليها بحلول آذار 2026، وإلا قد تتطلب الانتخابات المبكرة.وأكد كاتس أن الجيش سيواصل تلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط لضمان أمن على جميع الجبهات. وأشار إلى أن حرب غزة في 2024 كلفت إسرائيل نحو 31 مليار دولار، إضافة إلى صراعاتها مع في ، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار مع وحزب الله.، شدد سموتريتش على أن الموازنة الجديدة تزيد 47 مليار شيكل عن موازنة 2023 قبل الحرب، وتتيح تعزيز الجيش واستعادة مسار النمو الاقتصادي للمواطنين. (سكاي نيوز)