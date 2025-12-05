24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
05-12-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر للعربية/الحدث أن اتصالات الوسطاء وواشنطن أحرزت تقدماً بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وأشارت المصادر إلى أن القوات
الإسرائيلية
ستكون خارج غزة، بينما ستتخلى حركة
حماس
عن حكم القطاع الفلسطيني. وقالت إن "حماس جددت التزامها لواشنطن بإنهاء حكمها لغزة"
Advertisement
وأوضحت أنه تم لاتفاق على الخطوات الأولية لنزع سلاح حماس الثقيل.
كما بينت أن الإعلان عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريباً. وأضافت أنه لا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية من الخطة.
إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن
إسرائيل
تعهدت بالسماح بتدفق أكبر للمساعدات إلى القطاع.
وكان مسؤولان أميركيان ذكرا سابقاً أن أن الرئيس الأميركي يعتزم "الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من عملية السلام بشأن غزة قبل 25 كانون الأول الحالي، وكذلك تقديم هيئة جديدة لإدارة القطاع".
كما أشارا إلى أنه من المتوقع أن يجتمع
ترامب
مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، قبل نهاية ديسمبر لمناقشة هذه الخطوات، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
مواضيع ذات صلة
البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك بحث مع رئيس المخابرات المصرية المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك بحث مع رئيس المخابرات المصرية المرحلة الثانية من اتفاق غزة
05/12/2025 14:04:38
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
حماس: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة
05/12/2025 14:04:38
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه تعقيدات
Lebanon 24
المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه تعقيدات
05/12/2025 14:04:38
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
05/12/2025 14:04:38
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إدارة القطاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
Lebanon 24
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
07:02 | 2025-12-05
05/12/2025 07:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:02 | 2025-12-05
كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24