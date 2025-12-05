تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. هذا ما كشفته مصادر

Advertisement

أكدت مصادر للعربية/الحدث أن اتصالات الوسطاء وواشنطن أحرزت تقدماً بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.وأشارت المصادر إلى أن القوات ستكون خارج غزة، بينما ستتخلى حركة عن حكم القطاع الفلسطيني. وقالت إن "حماس جددت التزامها لواشنطن بإنهاء حكمها لغزة"وأوضحت أنه تم لاتفاق على الخطوات الأولية لنزع سلاح حماس الثقيل.كما بينت أن الإعلان عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريباً. وأضافت أنه لا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية من الخطة.إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن تعهدت بالسماح بتدفق أكبر للمساعدات إلى القطاع.وكان مسؤولان أميركيان ذكرا سابقاً أن أن الرئيس الأميركي يعتزم "الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من عملية السلام بشأن غزة قبل 25 كانون الأول الحالي، وكذلك تقديم هيئة جديدة لإدارة القطاع".كما أشارا إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مع ، ، قبل نهاية ديسمبر لمناقشة هذه الخطوات، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".