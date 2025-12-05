Advertisement

عربي-دولي

تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. هذا ما كشفته مصادر

Lebanon 24
05-12-2025 | 04:49
أكدت مصادر للعربية/الحدث أن اتصالات الوسطاء وواشنطن أحرزت تقدماً بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية ستكون خارج غزة، بينما ستتخلى حركة حماس عن حكم القطاع الفلسطيني. وقالت إن "حماس جددت التزامها لواشنطن بإنهاء حكمها لغزة"
وأوضحت أنه تم لاتفاق على الخطوات الأولية لنزع سلاح حماس الثقيل.

كما بينت أن الإعلان عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريباً. وأضافت أنه لا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية من الخطة.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن إسرائيل تعهدت بالسماح بتدفق أكبر للمساعدات إلى القطاع.

وكان مسؤولان أميركيان ذكرا سابقاً أن أن الرئيس الأميركي يعتزم "الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من عملية السلام بشأن غزة قبل 25 كانون الأول الحالي، وكذلك تقديم هيئة جديدة لإدارة القطاع".

كما أشارا إلى أنه من المتوقع أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل نهاية ديسمبر لمناقشة هذه الخطوات، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".




جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24