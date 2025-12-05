قديروف: استهداف المدنيين لعب بالنار… والرد الروسي قادم بلا تأخير

Advertisement

دعا حاكم الشيشان ، بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مبنى مرتفعًا في غروزني، القواتَ إلى مواجهة "وجها لوجه". وكتب في قناته على" ": "أتوجه إلى النازيين الأوكرانيين وأعوانهم: إذا كنتم تريدون القتال حقًا، فحددوا مكانًا نلتقي فيه وجها لوجه… أظهروا أنفسكم في ساحة المعركة، فالمقاتلون يذهبون إليكم كل يوم ويضغطون على جميع النقاط الساخنة".ووصف الهجوم على مبنى من مجمع غروزني-سيتي بأنه محاولة لإرهاب المدنيين وخلق وهم بالضغط، مهددًا بالرد قائلاً: "أعد شخصيًا بأن الرد من جانبنا لن يتأخر… سينال العدو قريبًا هديتي الشخصية".وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت في وقت سابق أحد المباني الشاهقة في المجمع، دون تسجيل إصابات.