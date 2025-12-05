Advertisement

عربي-دولي

قديروف: استهداف المدنيين لعب بالنار… والرد الروسي قادم بلا تأخير

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:59
دعا حاكم الشيشان رمضان قديروف، بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مبنى مرتفعًا في غروزني، القواتَ الأوكرانية إلى مواجهة "وجها لوجه". وكتب في قناته على
"تلغرام": "أتوجه إلى النازيين الأوكرانيين وأعوانهم: إذا كنتم تريدون القتال حقًا، فحددوا مكانًا نلتقي فيه وجها لوجه… أظهروا أنفسكم في ساحة المعركة، فالمقاتلون الروس يذهبون إليكم كل يوم ويضغطون على جميع النقاط الساخنة".

ووصف قديروف الهجوم على مبنى من مجمع غروزني-سيتي بأنه محاولة لإرهاب المدنيين وخلق وهم بالضغط، مهددًا بالرد قائلاً: "أعد شخصيًا بأن الرد من جانبنا لن يتأخر… سينال العدو قريبًا هديتي الشخصية".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت في وقت سابق أحد المباني الشاهقة في المجمع، دون تسجيل إصابات.
(RT)
 
