عربي-دولي

"اذهبوا أنتم إلى الجبهة"… آلاف التلاميذ يواجهون مشروع التجنيد في برلين

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:10
شهدت ألمانيا، الجمعة، احتجاجات طلابية واسعة في نحو 90 مدينة رفضًا لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقرّه البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ)، والهادف إلى زيادة عدد الجنود في الجيش الألماني. وشارك آلاف الطلاب في التظاهرات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مبادرة تضم منظمات طلابية وشبابية.
في برلين، تجمّع أكثر من 3 آلاف طالب قرب محطة مترو هاليشس تور قبل التوجه نحو ميدان أورانيا بلاتز، حيث شارك عدد كبير من الأهالي دعماً لأبنائهم. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب"، "اذهبوا أنتم إلى الجبهة"، و"الانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي".

وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الألمانية، بينها بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، هانوفر، شتوتغارت، أولم، توبنغن، وهايدلبرغ.

وكان "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد اقترح في البداية عودة التجنيد الإجباري للرجال بنظام القرعة، لكنه اصطدم بمعارضة شريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليقرّ الائتلاف الحاكم صيغة غير إلزامية للخدمة.

التشريع الجديد يتيح للرجال البالغين 18 عامًا التقدّم لخدمة عسكرية تمتد ستة أشهر على الأقل، كما يسمح للنساء بالتطوع. ويمهّد القانون لعودة التجنيد الإجباري بعد 15 عامًا على إلغائه، إذ تصبح الخدمة إلزامية إذا فشلت وزارة الدفاع في تجنيد العدد الكافي من المتطوعين.

وتخطط الحكومة لرفع عديد الجيش من 183 ألف جندي حاليًا إلى 270 ألف جندي نشط بحلول 2035، إضافة إلى 200 ألف ضمن قوات الاحتياط. وأعلنت وزارة الدفاع أن الإجراءات ستصبح سارية منتصف 2027 في حال موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات).

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال المناقشات إن الخدمة ستبقى طوعية إذا سارت الأمور كما نأمل، لكنه لم يستبعد توسيع البرنامج إذا تدهور الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش في التعبئة.
 
(وكالة الأناضول)
