زعيم "أبو شباب" الجديد يتعهد بمواجهة حماس جنوب غزة
Lebanon 24
06-12-2025
|
08:58
A-
A+
أعلن غسان الدهيني، الزعيم الجديد لعشيرة "أبو شباب"، أن مجموعته ستكثف جهودها لمواجهة حركة
حماس
في جنوب غزة.
وفي مقابلة مع "القناة 12"
الإسرائيلية
، قال الدهيني: "لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار."
وانتشر على تطبيق
تلغرام
مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، ووصفه بأنه رسالة لإظهار جاهزية القوات ومتانة معنوياتهم.
وقال: "هدف الفيديو بسيط وواضح: إظهار أن "القوات الشعبية" ما زالت تعمل، والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية".
وجاء تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة. (سكاي نيوز)
