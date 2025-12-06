ميرتس يدعو السلطة الفلسطينية للإصلاح قبل لقائه نتنياهو

Advertisement

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبيل زيارته لإسرائيل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجراء "إصلاحات ضرورية وعاجلة" في السلطة من أجل "أداء دور بناء" في بعد الحرب.وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني، دان ميرتس أيضا "الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين ضد المدنيين " في المحتلة، بحسب المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس.وأشاد أيضا بـ"الموقف المتعاون" للسلطة تجاه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي ، مؤكدا مجددا دعم برلين لحل الدولتين، بحسب المصدر نفسه.ويسعى المستشار الألماني خلال زيارته الأولى لإسرائيل السبت والأحد إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، رغم تحفظات برلين الأخيرة بشأن الهجوم في قطاع غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.وبعد زيارة قصيرة لساعتين إلى العقبة في ، حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني، سيحل ميرتس حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد.ويعد هذا حدثا بارزا في ظل العزلة الدولية التي يعانيها نتانياهو منذ بدء الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.