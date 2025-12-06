Advertisement

عربي-دولي

ميرتس يدعو السلطة الفلسطينية للإصلاح قبل لقائه نتنياهو

Lebanon 24
06-12-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1451627-639006396071579441.jpg
Doc-P-1451627-639006396071579441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبيل زيارته لإسرائيل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجراء "إصلاحات ضرورية وعاجلة" في السلطة من أجل "أداء دور بناء" في قطاع غزة بعد الحرب.
Advertisement

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني، دان ميرتس أيضا "الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس.

وأشاد أيضا بـ"الموقف المتعاون" للسلطة الفلسطينية تجاه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا مجددا دعم برلين لحل الدولتين، بحسب المصدر نفسه.

ويسعى المستشار الألماني خلال زيارته الأولى لإسرائيل السبت والأحد إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، رغم تحفظات برلين الأخيرة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد زيارة قصيرة لساعتين إلى العقبة في الأردن، حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني، سيحل ميرتس في إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد.

ويعد هذا حدثا بارزا في ظل العزلة الدولية التي يعانيها نتانياهو منذ بدء الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن نطيح بالسلطة الفلسطينية على الرغم من أن كثيرين يحثونني على ذلك وسنطالبها بإصلاحات حقيقية
lebanon 24
06/12/2025 19:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تغييرات النظام السياسي تعقّد إصلاح السلطة الفلسطينية
lebanon 24
06/12/2025 19:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد الأوروبي: سنواصل دعم السلطة الفلسطينية وإصلاحاتها الجارية
lebanon 24
06/12/2025 19:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: تنفيذ إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية يُعدّ شرطًا قبل أي خطوة باتجاه إنشاء دولة فلسطينية
lebanon 24
06/12/2025 19:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الألمانية

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:10 | 2025-12-06
12:05 | 2025-12-06
12:00 | 2025-12-06
11:48 | 2025-12-06
11:42 | 2025-12-06
11:35 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24