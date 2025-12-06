اعتقال على خلفية انتقاد السلطات بعد حريق هونغ كونغ الكارثي

Advertisement

وقال كبير المشرفين في ، ستيف لي، إن المنشورات تضمنت مواد "تهدف إلى التحريض على الكراهية" ضد حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية في ، موضحاً أن الموقوف اتهم الجانبين بـ"استغلال المأساة لإثارة الفوضى والاضطرابات"، معتبراً هذه الاتهامات "مستحيلة تماماً".ويأتي الاعتقال بعد الحريق الذي شب في 26 تشرين الثاني الماضي في مجمع الإسكان "وانغ فوك كورت"، وأثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية الحكومة عن تدابير السلامة العامة، في وقت حذّرت فيه السلطات من "استغلال" الكارثة للنيل من الحكومة المحلية أو المركزية، وسط تقارير إعلامية عن توقيفات أخرى لم تؤكدها السلطات رسمياً حتى الآن. (ارم نيوز)