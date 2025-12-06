21
عربي-دولي
اعتقال على خلفية انتقاد السلطات بعد حريق هونغ كونغ الكارثي
Lebanon 24
06-12-2025
|
11:07
A-
A+
اعتقلت شرطة
الأمن القومي
في
هونغ كونغ
، اليوم السبت، رجلاً للاشتباه في نشره "معلومات ذات نية تحريضية" على وسائل التواصل الاجتماعي، في أول توقيف مُعلن مرتبط بانتقاد السلطات على خلفية الحريق الذي اندلع في مبنى سكني شاهق وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 159 شخصاً.
وقال كبير المشرفين في
إدارة الأمن القومي
، ستيف لي، إن المنشورات تضمنت مواد "تهدف إلى التحريض على الكراهية" ضد حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية في
بكين
، موضحاً أن الموقوف اتهم الجانبين بـ"استغلال المأساة لإثارة الفوضى والاضطرابات"، معتبراً هذه الاتهامات "مستحيلة تماماً".
ويأتي الاعتقال بعد الحريق الذي شب في 26 تشرين الثاني الماضي في مجمع الإسكان "وانغ فوك كورت"، وأثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية الحكومة عن تدابير السلامة العامة، في وقت حذّرت فيه السلطات من "استغلال" الكارثة للنيل من الحكومة المحلية أو المركزية، وسط تقارير إعلامية عن توقيفات أخرى لم تؤكدها السلطات رسمياً حتى الآن. (ارم نيوز)
هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة قتلى حريق بمبنى سكني إلى 151
في عرض البحر.. تفشي فيروس بين ركاب سفينة
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
