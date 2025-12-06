Advertisement

عربي-دولي

فضيحة "إبستين" تشقّ الحزب الجمهوري… وترامب يطيح بنائبة تحدّته علنًا

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:13
كشفت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر عن غضب شديد تجاهها بسبب دعمها العلني للإفراج عن ملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين.
وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، أوضحت غرين أنّ ترامب استاء منها مباشرة بعد توقيعها على عريضة الإعفاء في مجلس النواب، الهادفة إلى إلزام وزارة العدل بالكشف عن جميع الوثائق المرتبطة بقضية إبستين.

وقالت "ناقشنا ملفات إبستين، وكان غاضبًا للغاية مني بسبب توقيعي على العريضة. أنا أؤمن أن النساء اللواتي تعرّضن للانتهاكات يستحققن الحقيقة الكاملة، وكل ما يطلبنه هو الكشف عن كل شيء، وهنّ محقّات في ذلك".

وعن سبب غضب ترامب، لفتت إلى أنّه أبلغها أنّ "نشر هذه الملفات سيؤذي الناس"، من دون أن يوضّح طبيعة هذا الضرر.

وتُعدّ هذه المقابلة الأولى لغرين على مستوى وطني منذ إعلان نيتها الاستقالة من الكونغرس مع بداية العام المقبل. وبحسب مجلة "
"، أعاد هذا الخلاف تسليط الضوء على الانقسامات داخل القيادة الجمهورية، والجدل المستمر حول الشفافية في القضايا المرتبطة بالتحقيقات الحسّاسة.

ورغم أن ترامب كان قد أبدى في وقت سابق تأييدًا مبدئيًا لنشر ملفات إبستين، إلا أنّ تقارير أفادت بأنّه غيّر موقفه بعد توليه الرئاسة، وطلب من الجمهوريين عدم متابعة الملف. ومع ذلك، كانت غرين واحدة من أربعة نواب جمهوريين فقط خالفوا قيادة الحزب ووقّعوا على عريضة الإعفاء، إلى جانب توماس ماسي، نانسي مايس، ولورين بويبرت.

وبعد أشهر من الضغوط داخل مجلس النواب، أُقرّ التشريع في النهاية ووقّعه ترامب، ما ألزَم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الوثائق المتبقية خلال مهلة 30 يومًا.

وفي يوم التصويت، وصفت غرين الخطوة بأنها "انتصار كبير للناجين الذين انتظروا عقودًا من أجل الحقيقة"، مؤكدة أنّ الضحايا "توجّهوا مرارًا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون وتم تجاهلهم"، مضيفة أن "الأميركيون تعبوا من الأكاذيب، والناجون يستحقون الشفافية الكاملة: كل وثيقة، كل حقيقة، كل اسم".

في المقابل، شنّ ترامب هجومًا لاذعًا على غرين عقب إعلان استقالتها، معتبرًا أنّ مغادرتها "خبر رائع للبلاد"، وقال في منشور على "تروث سوشيال" إنّها استسلمت سياسيًا بسبب تراجع شعبيتها وخشيتها من مواجهة منافس مدعوم منه.

وبموجب القانون الجديد، باتت وزارة العدل ملزمة بالإفراج عن كامل ملفات إبستين خلال 30 يومًا، في خطوة يُتوقّع أن تعيد فتح التحقيقات الإعلامية والقضائية حول شبكة علاقاته، إضافة إلى الملابسات التي أحاطت بوفاته داخل السجن عام 2019.

ومن المقرر أن تدخل استقالة غرين حيّز التنفيذ في 5 كانون الثاني 2026، ما يستوجب إجراء انتخابات فرعية في الدائرة 14 بولاية جورجيا. ويعكس خروجها من الكونغرس اتساع الهوّة داخل الحزب الجمهوري، وسط تصاعد الجدل حول الشفافية والمساءلة ومستقبل القيادة في واشنطن.
 
(نيوزويك)
 
