غضب في إيران.. عدّاءات بلا حجاب (فيديو)

در جزیره کیش، صدها زن باحجاب اختیاری در مسابقه ماراتن دویدند؛ در حالیکه فدراسیون دوومیدانی با برگزاری مسابقه مخالفت کرده بود. صحنههایی که تا ۳ سال پیش باور کردنش سخت بود. روزی در این خیابانها زنان بدون قوانین اجباری حکومت میدوند و دیگر مردان عمامه به سر برایشان تصمیم نمیگیرند. pic.twitter.com/4Rwh5YIKEs
— Sardar Pashaei (@sardar_pashaei) December 5, 2025
