عربي-دولي

غضب في إيران.. عدّاءات بلا حجاب (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:11
أعلن الادعاء العام في جزيرة كيش في إيران توقيف اثنين من منظّمي ماراثون الجزيرة، على خلفية ما وصفه بـ"مخالفات قانونية ودينية" بعد انتشار مقاطع تُظهر عدّاءات يشاركن من دون حجاب في السباق الذي أقيم الجمعة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص.

وبحسب البيان، فإن أحد الموقوفَين يشغل منصباً في منظمة منطقة كيش الحرّة، بينما يعمل الآخر في شركة خاصة تولّت تنظيم الماراثون.
 
وقد وُجّهت إليهما اتهامات رسمية، مع الإفراج عنهما بشروط رهن استكمال التحقيق، إلى جانب فرض قيود قضائية تمنع المسؤول الحكومي من تولّي أي منصب عام، وتمنع المنظّم الخاص من إدارة أو تنظيم فعاليات رياضية.
السباق تعرّض لهجوم من وسائل إعلام محافظة اعتبرته "مخالفاً" لقوانين الحجاب الإلزامي المعمول بها منذ الثمانينيات، في وقت يتواصل الجدل داخل إيران حول كيفية تطبيق هذه القوانين، وسط انتقادات نيابية للسلطة القضائية من جهة، ورفض حكومة الرئيس مسعود بزشكيان المصادقة على مشروع قانون برلماني يفرض عقوبات أشد على مخالفات الحجاب من جهة أخرى. (سكاي نيوز)
عربي-دولي

منوعات

مسعود بزشكيان

سكاي نيوز

شركة خاصة

برلماني

بزشكيان

الجزيرة

ماراثون

رياضي

