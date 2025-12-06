غضب في إيران.. عدّاءات بلا حجاب (فيديو)

أعلن الادعاء العام في كيش في توقيف اثنين من منظّمي ، على خلفية ما وصفه بـ"مخالفات قانونية ودينية" بعد انتشار مقاطع تُظهر عدّاءات يشاركن من دون حجاب في السباق الذي أقيم الجمعة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص.



وبحسب البيان، فإن أحد الموقوفَين يشغل منصباً في منظمة منطقة كيش الحرّة، بينما يعمل الآخر في تولّت تنظيم الماراثون.



در جزیره کیش، صدها زن باحجاب اختیاری در مسابقه ماراتن دویدند؛ در حالیکه فدراسیون دوومیدانی با برگزاری مسابقه مخالفت کرده بود. صحنه‌هایی که تا ۳ سال پیش کردنش سخت بود. روزی در این خیابانها زنان بدون قوانین اجباری حکومت می‌دوند و دیگر مردان عمامه به سر برایشان تصمیم نمی‌گیرند. pic.twitter.com/4Rwh5YIKEs — Sardar Pashaei (@sardar_pashaei) December 5, 2025 Advertisement

السباق تعرّض لهجوم من وسائل إعلام محافظة اعتبرته "مخالفاً" لقوانين الحجاب الإلزامي المعمول بها منذ الثمانينيات، في وقت يتواصل الجدل داخل إيران حول كيفية تطبيق هذه القوانين، وسط انتقادات نيابية للسلطة القضائية من جهة، ورفض حكومة الرئيس المصادقة على مشروع قانون يفرض عقوبات أشد على مخالفات الحجاب من جهة أخرى. (سكاي نيوز) وقد وُجّهت إليهما اتهامات رسمية، مع الإفراج عنهما بشروط رهن استكمال التحقيق، إلى جانب فرض قيود قضائية تمنع المسؤول الحكومي من تولّي أي منصب عام، وتمنع المنظّم الخاص من إدارة أو تنظيم فعاليات رياضية.السباق تعرّض لهجوم من وسائل إعلام محافظة اعتبرته "مخالفاً" لقوانين الحجاب الإلزامي المعمول بها منذ الثمانينيات، في وقت يتواصل الجدل داخل إيران حول كيفية تطبيق هذه القوانين، وسط انتقادات نيابية للسلطة القضائية من جهة، ورفض حكومة الرئيس المصادقة على مشروع قانون يفرض عقوبات أشد على مخالفات الحجاب من جهة أخرى. (سكاي نيوز)