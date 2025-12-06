انسحابات أممية وانقلابات عسكرية… هل تستطيع أفريقيا حماية نفسها؟

Advertisement

ويبرز هذا الضعف من خلال تقدّم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم باتجاه العاصمة المالية باماكو، وتطويقها للمدينة لأكثر من شهرين، ما كشف بوضوح هشاشة المنظومة الأمنية في الدول التي كانت تعتمد سابقًا على قوات دولية وأممية لحفظ السلام.ومع طرد مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها من دول غرب إفريقيا لتلك القوات، واستبدالها بتعاون عسكري مع ، تعهّد الجدد ـ خصوصًا في باماكو ونيامي وواغادوغو ـ بإعادة فرض الأمن والاستقرار بعد سنوات طويلة من الاضطرابات والتوتر.قدرة محدودةبين عامَي 2023 و2024، أنهت عمل اثنتين من أقدم بعثاتها في إفريقيا. ففي مالي، سحبت قوات "مينوسما" بطلب من المجلس العسكري الذي رأى في وجودها عاملًا يُفاقم عدم الاستقرار. أما في الكونغو ، فقد بدأت بعثة "مونوسكو" بالانسحاب تحت وطأة اتهامات بفشلها في حماية المدنيين أمام تصاعد هجمات الجماعات المسلّحة.وقال الخبير العسكري المتخصّص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إنّ "قدرة الاتحاد الإفريقي على ملء الفراغات الأمنيّة في القارة الناجمة عن انسحابات أممية ودولية غير مؤكدة، فالتباين في المواقف السياسية وغياب التمويلات اللازمة يضعف موقف الاتحاد".وتابع ديالو في تصريحٍ لـ "إرم نيوز" أنّ "الاتحاد الأفريقي أنشأ في وقت سابق قوة إقليميّة خاصّة لكنّها لم تُفعّل؛ بسبب غياب التمويل الكافي، وهو أمر يعكس عقبات مالية واقتصادية لإدارة عمليات عسكرية للاتحاد في دول محددة".وشدد على أنّ "الاتحاد يواجه أيضًا انقسامًا واضحًا على مستوى المواقف السياسية والتحالفات، وهو ما يضعف فرصه في ملء الفراغات العسكرية والأمنية التي تركتها القوى الدولية مثل والولايات المتحدة الأمريكية".غياب الإرادة السياسيةوتأتي هذه التطورات في وقتٍ تواجه تكتلات مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انحسارًا في نفوذها بعد أن غادرتها دول عدة إثر موجة الانقلابات العسكرية.وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "الأهمّ من افتقار الاتحاد الإفريقي للتمويل الكافي لأي عملية عسكرية الآن، هو غياب الإرادة السياسية لدى أغلب أعضائه من أجل قيادة تدخلات في دول محددة".وأوضح إدريس في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الدول الأعضاء تدرك أن أي تدخل في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية لن يكون محبذًا خاصة في ظل الخطاب السيادي الذي تروج له سلطات هذه الدول".وأكد أنه من المستبعد "أن يكون هناك تحرك من الاتحاد باتجاه حل أزمات الدول الأفريقية الأمنية في المرحلة الراهنة". (آرم نيوز)