Advertisement

عربي-دولي

بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1451653-639006433720870666.png
Doc-P-1451653-639006433720870666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات لـ"العربية" أن أمجد عيسى، معاون لونا الشبل وأحد المشرفين الإعلاميين في القصر الرئاسي، كان في السيارة برفقة بشار الأسد ولونا الشبل خلال التسجيلات المسربة التي بثتها القناة، وكان هو من يتولى عملية التصوير من المقعد الخلفي.

التسجيلات أظهرت الأسد يقود السيارة وإلى جانبه لونا الشبل، التي قُتلت عام 2024 في حادث وُصف حينها بأنه سير، وسط ترجيحات لاحقة بأن الحادث كان مدبَّرًا. وخلال المقاطع المتداولة، تبادل الطرفان الضحكات، ووجّه الأسد شتائم حادّة مرتبطة بالغوطة، وسخر من جنوده ومن الشعب السوري، وقال إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره في الشوارع، بل تحدّث عن شعوره بـ"القرف" من الوضع في سوريا، قبل أن يتهكّم حتى على اسم عائلته بالقول إنه يجب تغييره إلى اسم "حيوان آخر".
Advertisement

كما أظهرت التسجيلات سخرية الأسد ولونا الشبل من الشرطة السورية ووزير الداخلية، فيما سخرت الشبل من اللواء سهيل الحسن بالقول إنه "مشغول يضع رجله على جبل قاسيون ويتصوّر مع مرافقين روس". وتعيد هذه المقاطع المسربة تسليط الضوء على دور أمجد عيسى، الذي شغل سابقًا منصب مدير مؤسسة الوحدة (المشرفة على صحيفتي "الثورة" و"تشرين") وشارك في جولات تفاوضية بين النظام والمعارضة، في وقت لا يُعرف حاليًا مكان وجوده. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد إنتشار أخبار عن مُحاولة تسميم بشار الأسد... وزير بارز يكشف الحقيقة
lebanon 24
06/12/2025 21:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
06/12/2025 21:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بكريم عبد العزيز.. دينا الشربيني ستلجأ إلى هذه الخطوة ومُفاجأة بهوية مسرّب الخبر!
lebanon 24
06/12/2025 21:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ عن بشار الأسد: "أقل شي ممكن أبزق عليه" (فيديو)
lebanon 24
06/12/2025 21:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

بشار الأسد

المعارضة

السورية

✨ الخلف

الغوطة

الثورة

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2025-12-06
14:00 | 2025-12-06
13:53 | 2025-12-06
13:28 | 2025-12-06
13:12 | 2025-12-06
13:11 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24