بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟

فيديو حصري حصلت عليه العربية لحوار بين لونا الشبل وبشار الأسد وهو يقود السيارة ومستشارته بجواره: "بدنا نغادر .. شو بدنا نقول واحنا مغادرين؟".. ليرد الأسد ضاحكا: "الله يلعن أبو الغوطة"#سوريا #العربية pic.twitter.com/mx5MVhprEk — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

التسجيلات أظهرت يقود السيارة وإلى جانبه لونا الشبل، التي قُتلت عام 2024 في حادث وُصف حينها بأنه سير، وسط ترجيحات لاحقة بأن الحادث كان مدبَّرًا. وخلال المقاطع المتداولة، تبادل الطرفان الضحكات، ووجّه الأسد شتائم حادّة مرتبطة بالغوطة، وسخر من جنوده ومن الشعب السوري، وقال إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره في الشوارع، بل تحدّث عن شعوره بـ"القرف" من الوضع في ، قبل أن يتهكّم حتى على اسم عائلته بالقول إنه يجب تغييره إلى اسم "حيوان آخر".كما أظهرت التسجيلات سخرية الأسد ولونا الشبل من الشرطة ووزير الداخلية، فيما سخرت الشبل من اللواء سهيل الحسن بالقول إنه "مشغول يضع رجله على جبل قاسيون ويتصوّر مع مرافقين روس". وتعيد هذه المقاطع المسربة تسليط الضوء على دور أمجد عيسى، الذي شغل سابقًا منصب مدير مؤسسة الوحدة (المشرفة على صحيفتي " " و"تشرين") وشارك في جولات تفاوضية بين النظام والمعارضة، في وقت لا يُعرف حاليًا مكان وجوده. (العربية)