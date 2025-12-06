تصعيد ناري بين روسيا وأوكرانيا... الطاقة تحت القصف ونفط في مرمى النيران



وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الهجمات نُفذت باستخدام 653 طائرة مسيّرة و51 صاروخًا خلال الليل، في واحدة من أعنف الضربات منذ أسابيع. في المقابل، قالت إن الاستهداف طال شركات تابعة لـ"المجمع الصناعي العسكري الأوكراني" وبنى تحتية للطاقة تدعم عمله، إضافة إلى منشآت مرافئ تُستخدم لصالح الجيش الأوكراني.



، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن منشآت الطاقة كانت الهدف مجددًا، معتبرًا أن "غاية روسيا هي إلحاق المعاناة بملايين الأوكرانيين". وكشف أن طائرات مسيّرة ضربت وأحرقت المبنى الرئيسي لمحطة قطار فاستيف، الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة كييف.



وفي السياق نفسه، أعلن نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية المكلّف بإعادة الإعمار، أوليكسي كوليبا، أن منطقة أوديسا لا تزال تشهد انقطاع التدفئة عن 9500 مشترك، إضافة إلى حرمان نحو 34 ألف مشترك من المياه الجارية نتيجة الأضرار.





بموازاة ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ ضربة جديدة استهدفت قطاع الروسي، طالت مصفاة في مدينة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ، مؤكدة إصابة إحدى المنشآت التي تزوّد القوات الروسية بالوقود. بموازاة ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ ضربة جديدة استهدفت قطاع الروسي، طالت مصفاة في مدينة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ، مؤكدة إصابة إحدى المنشآت التي تزوّد القوات الروسية بالوقود.

وأوضح حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، أن حطامًا سقط داخل مجمّع صناعي دون تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة، كاشفًا عن إسقاط 29 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وتعرّض مبنى سكني لأضرار طفيفة أُخمِدَ حريقها بسرعة. وتعود ملكية المصفاة إلى مجموعة "روسنفت"، وكانت قد تعرّضت لهجوم سابق في أواخر تشرين الأول.