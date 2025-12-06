Advertisement

عربي-دولي

من "الخط الأصفر" إلى "مجلس السلام"… خريطة حكم غزة تتبلور

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:42
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد لقاءً سريًا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في إسرائيل قبل نحو أسبوع، لبحث سيناريو "اليوم التالي" في قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، طرح بلير على نتنياهو فكرة تولّي السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة من القطاع كمرحلة تجريبية، تمهيدًا لتطبيقها على نطاق أوسع في حال ثبوت نجاحها، في حين لم ترفض إسرائيل الاقتراح، وبدأت بالفعل مناقشات حوله.

وفي السياق نفسه، كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أن الإعلان عن هيئة دولية مكلّفة بإدارة قطاع غزة بات متوقّعًا قبل نهاية العام. وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الهيئة المعروفة باسم "مجلس السلام"، والتي سيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستضم نحو 12 زعيمًا من الشرق الأوسط والغرب، على أن تتولى إدارة غزة بموجب تفويض أممي لمدة عامين قابلة للتجديد، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

كما أشار المصدران إلى أن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستُعلَن بالتوازي، لتتولى الإدارة اليومية للقطاع في مرحلة ما بعد الحرب. ولفتا إلى أن الخطة يُتوقَّع إعلانها رسميًا في نهاية عام 2025 خلال لقاء يجمع ترامب ونتنياهو.

ويُذكر أن إسرائيل وحركة "حماس" كانتا قد وافقتا في 9 تشرين الأول، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها ترامب، على أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول.

وبموجب الاتفاق، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مع احتفاظها بالسيطرة على أكثر من 50% من أراضي القطاع. في المقابل، سلّمت حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، إضافة إلى 27 جثمانًا من أصل 28 رفاتًا لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

