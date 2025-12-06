Advertisement

عربي-دولي

اعتصام مفتوح في حضرموت.. الانتقالي الجنوبي يصعّد لأجل "دولة الجنوب"

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:55
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، إطلاق اعتصام مفتوح في محافظة حضرموت شرق اليمن، دعماً لخيار الانفصال وتحقيق ما يسميه "الدولة الجنوبية".

وقال رئيس فرع المجلس في وادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي، إنه تقرر بدء اعتصام "كبير ومفتوح على مدار الساعة" اعتباراً من فجر الأحد في مدينة سيئون، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى "استكمال تطلعات شعب الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي".
وطالب الزبيدي دول الإقليم، وبينها دول التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ"احترام إرادة شعب الجنوب في الحرية ونيل الاستقلال"، مؤكداً أن الاعتصام سيستمر "ليلاً ونهاراً حتى تحقيق هذه المطالب".

كما أعلن المجلس الانتقالي تنظيم اعتصام متزامن في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، داعياً أنصاره إلى مشاركة واسعة تحت الشعارات والمطالب نفسها، وذلك بعد يومين من سيطرته على مساحات واسعة من المحافظة، التي تشكل ثلث مساحة اليمن. ويُذكر أن المجلس، الذي تأسس عام 2017، يسيطر على عدد من محافظات الجنوب ويطالب بالانفصال عن الشمال. (روسيا اليوم)
