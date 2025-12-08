Advertisement

عربي-دولي

انتقادات حادة لترامب: نائبة جمهورية تتهمه بالتحريض على قتلها وابنها

Lebanon 24
08-12-2025 | 01:12
وجهت النائبة الأميركية الجمهورية مارجوري تايلور غرين انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب متهمة إياه بالتحريض على قتلها وابنها.
وقالت غرين في حديث لشبكة CBS News إن الرئيس الذي يرفع شعار "أميركا أولا" كان عليه أن يجعل السياسات الداخلية أولوية مطلقة، مضيفة أنها انتقدته لأن تلك كانت وعودها الانتخابية للناخبين. وأوضحت أنه "عندما ننجز كل شيء هنا، يمكننا عندها التحدث إلى بقية العالم".


وردا على سؤال عما إن كانت تعتبر نفسها من حركة "MAGA- Make America great again"، ردت غرين بأنها تعرف نفسها ضمن تيار "أميركا أولا"، مشيرة إلى أن "ماغا" هو شعار ترامب وسياساته، بينما هي تلتزم برؤيتها الخاصة.

وأعلنت غرين الشهر الماضي أنها ستستقيل من منصبها في كانون الثاني قبل انتهاء ولايتها بعام كامل، وذلك بعد خلافات مع ترامب وقيادات الحزب وتوقيعها على عريضة دفعت مجلس النواب إلى التصويت على نشر ملفات جيفري إبستين.

وقد هاجم ترامب غرين واصفا إياها بـ"مارجوري الخائنة غرين"، وعندما أعربت عن تلقيها تهديدات بالقتل بسبب مواقفه، قلل من أهمية الأمر قائلا إنه لا يعتقد أن حياتها مهددة ولا يظن أن أحدا يهتم بها.

وفي المقابلة، قالت غرين إن ترامب كان يصفها بالخائنة في الوقت الذي كان يستقبل فيه "قادة أجانب مثيرين للجدل ومسؤولين محليين"، مضيفة أن "توقيت اجتماعاته مع زعيم لتنظيم القاعدة أصبح رئيسا لسوريا، ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومع عمدة نيويورك المنتخب حديثا، جاء بالتزامن مع هجومه عليها".

وعندما سئلت إن كان ترامب قد دفعها فعليا إلى الخروج من المشهد السياسي، أكدت غرين أن ذلك غير صحيح، مشددة على أنها لن تسمح لأحد بإساءة معاملتها أو التعامل معها كضحية.

وروت غرين تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب حاول خلالها إقناعها بالتراجع عن توقيع العريضة الخاصة بملفات إبستين، مؤكدة أنه كان غاضبا جدا من موقفها، بينما كانت هي مقتنعة بأن الضحايا يستحقون الكشف الكامل عن الملفات. وأضافت أن ترامب أخبرها بأن نشر الملفات "سيؤذي بعض الأشخاص".
