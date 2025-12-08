20
"مسد" يهاجم الحكومة السورية: عقلية الفصائل ما زالت تتحكم بالمرحلة
Lebanon 24
08-12-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد مجلس
سوريا
الديمقراطية
"مسد" أداء الحكومة
السورية
الحالية، معتبراً أنها ما تزال تدير شؤون البلاد بعقلية الفصائل والمركزية نفسها التي عطّلت الدولة سابقاً، ولم تنتقل إلى منطق الدولة الوطنية الجامعة رغم مرور عام على سقوط نظام
بشار الأسد
. وأشار إلى أن الاتفاق الموقّع في 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطية شكّل خطوة مهمة، إلا أن تعثّر تنفيذه وتصاعد الأزمات في الساحل والسويداء كشف محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية.
وطالب المجلس بإطلاق عملية انتقال
ديمقراطي
فورية وفق
القرار الدولي
2254، تؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية وصياغة دستور جديد وبناء قضاء مستقل، مؤكداً أن العدالة الانتقالية شرط أساسي للسلام.
وفي موازاة احتفالات السلطات بذكرى إزاحة
الأسد
، أعلنت الإدارة الذاتية
الكردية
منع أي تجمعات جماهيرية في مناطق سيطرتها
شمال شرق
سوريا لدواعٍ أمنية، في ظل تعثّر المفاوضات مع
دمشق
حول دمج مؤسساتها في الدولة.
