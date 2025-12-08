"مسد" يهاجم الحكومة السورية: عقلية الفصائل ما زالت تتحكم بالمرحلة

Advertisement

انتقد مجلس "مسد" أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها ما تزال تدير شؤون البلاد بعقلية الفصائل والمركزية نفسها التي عطّلت الدولة سابقاً، ولم تنتقل إلى منطق الدولة الوطنية الجامعة رغم مرور عام على سقوط نظام . وأشار إلى أن الاتفاق الموقّع في 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطية شكّل خطوة مهمة، إلا أن تعثّر تنفيذه وتصاعد الأزمات في الساحل والسويداء كشف محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية.وطالب المجلس بإطلاق عملية انتقال فورية وفق 2254، تؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية وصياغة دستور جديد وبناء قضاء مستقل، مؤكداً أن العدالة الانتقالية شرط أساسي للسلام.وفي موازاة احتفالات السلطات بذكرى إزاحة ، أعلنت الإدارة الذاتية منع أي تجمعات جماهيرية في مناطق سيطرتها سوريا لدواعٍ أمنية، في ظل تعثّر المفاوضات مع حول دمج مؤسساتها في الدولة.