عربي-دولي

الكرملين يصف مزاعم أوروبا بالـ"غباء التام"

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:53
أكد الكرملين أن المزاعم الأوروبية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى لإعادة الاتحاد السوفيتي "خاطئة"، واعتبر أن الادعاءات التي تقول إن بوتين يخطط لغزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تمثل "غباءً تاماً".

وكان بوتين قد وصف في عام 2005 انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، مشيراً إلى أن عشرات الملايين من الروس أصبحوا فقراء، وأن روسيا نفسها تواجه خطر التفكك.

ويشير المعارضون إلى أن روسيا تتراجع في عهد بوتين وسط حالة من العبث والقمع تشبه ما كان عليه الوضع خلال فترة ليونيد بريجنيف في الاتحاد السوفيتي. فيما يؤكد القادة الغربيون أنه إذا تمكن بوتين من تحقيق انتصار في أوكرانيا، فقد يسعى في المستقبل لمهاجمة حلف شمال الأطلسي

