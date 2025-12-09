أكد الكرملين أن المزاعم الأوروبية بأن ، ، يسعى لإعادة الاتحاد السوفيتي "خاطئة"، واعتبر أن الادعاءات التي تقول إن يخطط لغزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تمثل "غباءً تاماً".

وكان بوتين قد وصف في عام 2005 انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، مشيراً إلى أن عشرات الملايين من أصبحوا فقراء، وأن نفسها تواجه خطر التفكك.

ويشير المعارضون إلى أن روسيا تتراجع في عهد بوتين وسط حالة من العبث والقمع تشبه ما كان عليه الوضع خلال فترة ليونيد بريجنيف في الاتحاد السوفيتي. فيما يؤكد الغربيون أنه إذا تمكن بوتين من تحقيق انتصار في ، فقد يسعى في لمهاجمة حلف شمال الأطلسي