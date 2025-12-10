تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:45
طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية، بنجامان حداد، التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة حماس الفلسطينية.

وقال حداد في رسالة مؤرخة الثلاثاء وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر: "لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن حماس تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020"، وفق فرانس برس.
 
كما أردف أن "هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية، مثل "هانديكاب إنترناشونال" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"الهيئة الطبية الدولية".

كذلك ذكر في رسالته أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي "مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي".

وتابع أن "فرنسا تعتبر أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية، ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات حماس".
 
وقال حداد إنه "لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعتبر إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية"، داعياً إلى "إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات".

وبالإضافة إلى المطالبة بالشفافية ووضع آليات لتحسين التحكم في التمويلات، دعت فرنسا إلى آلية تعليق تمويل "أكثر متانة".

فيما ختم حداد بالقول إنه "في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم". (العربية) 
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو لإجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تؤجج وتستفيد" من الحرب بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24

