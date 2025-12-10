تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بسبب مباراة كرة قدم... إليكم بالفيديو ما حدث بين سكان بلدتين تركيتين!

Lebanon 24
10-12-2025 | 08:09
تدخل عدد كبير من رجال الأمن مع أسلحتهم ومركباتهم لحماية بلدة يازيهويوك التركية، من هجوم جماعي لسكان بلدة كيليديري المجاورة، على خلفية مشاجرة بسبب مباراة كرة قدم.

 
ونشب التوتر بين البلدتين المتجاورتين، عندما تعرّض عدد من سكان كيليديري للضرب المبرح عقب نهاية مباراة كرة قدم على ملعب عشب صناعي صغير مخصص للهواة. (ارم نيوز)
 
 




