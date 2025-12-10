تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب مباراة كرة قدم... إليكم بالفيديو ما حدث بين سكان بلدتين تركيتين!
Lebanon 24
10-12-2025
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدخل عدد كبير من رجال الأمن مع أسلحتهم ومركباتهم لحماية بلدة يازيهويوك
التركية
، من هجوم جماعي لسكان بلدة كيليديري المجاورة، على خلفية مشاجرة بسبب مباراة كرة قدم.
ونشب التوتر بين البلدتين المتجاورتين، عندما تعرّض عدد من سكان كيليديري للضرب المبرح عقب نهاية مباراة كرة قدم على ملعب عشب صناعي صغير مخصص للهواة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
Lebanon 24
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
10/12/2025 16:32:13
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرت 4 ساعات.. عاصفة ثلجية عنيفة تضرب مباراة كرة قدم! (فيديو)
Lebanon 24
استمرت 4 ساعات.. عاصفة ثلجية عنيفة تضرب مباراة كرة قدم! (فيديو)
10/12/2025 16:32:13
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
10/12/2025 16:32:13
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات خلال مباراة الارجنتين وأنغولا
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات خلال مباراة الارجنتين وأنغولا
10/12/2025 16:32:13
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
ارم نيوز
youtube
التركية
التركي
الترك
كيلي
تركي
كيتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
Lebanon 24
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
09:08 | 2025-12-10
10/12/2025 09:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
Lebanon 24
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
08:52 | 2025-12-10
10/12/2025 08:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
Lebanon 24
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
08:48 | 2025-12-10
10/12/2025 08:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
Lebanon 24
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
08:45 | 2025-12-10
10/12/2025 08:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
08:25 | 2025-12-10
10/12/2025 08:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
10:00 | 2025-12-09
09/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:08 | 2025-12-10
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
08:52 | 2025-12-10
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
08:48 | 2025-12-10
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
08:45 | 2025-12-10
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
08:25 | 2025-12-10
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
08:12 | 2025-12-10
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 16:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24