بسبب مباراة كرة قدم... إليكم بالفيديو ما حدث بين سكان بلدتين تركيتين!

تدخل عدد كبير من رجال الأمن مع أسلحتهم ومركباتهم لحماية بلدة يازيهويوك ، من هجوم جماعي لسكان بلدة كيليديري المجاورة، على خلفية مشاجرة بسبب مباراة كرة قدم.





ونشب التوتر بين البلدتين المتجاورتين، عندما تعرّض عدد من سكان كيليديري للضرب المبرح عقب نهاية مباراة كرة قدم على ملعب عشب صناعي صغير مخصص للهواة. (ارم نيوز)









