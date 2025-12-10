تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
Lebanon 24
10-12-2025
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وهو يتشاجر مع زوجته أوشا في أحد المطاعم، بينما كان يرتدي قميصاً داخليّاً لونه أبيض،
قال نائب الرئيس
الأميركي
جي دي فانس
ممازحاً: "أرتدي دائما قميصا داخليا عندما أخرج في العلن لأتشاجر مع زوجتي بصوت عال".
واستغلّ معارضو الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة، كدليل على وجود مشاكل في حياة عائلة
فانس
، وانهالوا عليه بتعليقات ساخرة. (العربية)
