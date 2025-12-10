نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي

بعد انتشار صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وهو يتشاجر مع زوجته أوشا في أحد المطاعم، بينما كان يرتدي قميصاً داخليّاً لونه أبيض، الأميركي ممازحاً: "أرتدي دائما قميصا داخليا عندما أخرج في العلن لأتشاجر مع زوجتي بصوت عال".

واستغلّ معارضو الرئيس الأميركي الصورة، كدليل على وجود مشاكل في حياة عائلة ، وانهالوا عليه بتعليقات ساخرة. (العربية)