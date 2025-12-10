حراك مصري – أميركي مكثّف على خط غزة

بحث المصري بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء، مع جاسون إيزاكسون مدير عام السياسات في اللجنة اليهودية الأميركية، واقع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.



وخلال اللقاء في ، شدّد عبد العاطي على التعاون المصري–الأميركي لدعم الأمن والاستقرار في ، مع التوقف عند تطورات الأوضاع في . كما عرض الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لضمان تطبيق قرار 2803، وتسريع تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للقيام بمهامها.



وأكد الوزير أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. كما شدّد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى القطاع، وإعادة بناء البنية التحتية بما يلبّي الاحتياجات العاجلة.



وجدد عبد العاطي تمسك مصر بضرورة الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية عبر تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها الشرقية.



، ثمّن إيزاكسون الدور المصري المحوري في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.





