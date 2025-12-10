تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تكشف عن تعثر المفاوضات الأمنية مع سوريا بسبب شروط جديدة
Lebanon 24
10-12-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الخارجية الإسرائيلي
،
جدعون ساعر
، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع
سوريا
حول اتفاق أمني تواجه عقبات متزايدة، مؤكداً أن
دمشق
طرحت مطالب جديدة أدت إلى توسيع
الفجوة
بين الجانبين.
وأضاف الوزير، أن
تل أبيب
ترغب في الوصول إلى اتفاق أمني مع سوريا، لكنه شدّد على أن "المسافة الآن أصبحت أبعد مما كانت عليه في السابق".
كما أشار إلى أن اتساع الهوة في المفاوضات يعود إلى تغيّر المواقف
السورية
وطرح شروط إضافية، دون
الكشف عن
تفاصيلها. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر: احتمالية تقسيم غزة أصبحت بحكم الأمر الواقع مع تعثر خطة ترامب
Lebanon 24
رويترز عن مصادر: احتمالية تقسيم غزة أصبحت بحكم الأمر الواقع مع تعثر خطة ترامب
11/12/2025 00:40:16
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المفاوضات مع سوريا وصلت إلى طريق مسدود وتوقّفت بسبب خلاف حول الانسحاب من مناطق تسيطر عليها إسرائيل
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المفاوضات مع سوريا وصلت إلى طريق مسدود وتوقّفت بسبب خلاف حول الانسحاب من مناطق تسيطر عليها إسرائيل
11/12/2025 00:40:16
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. مصادر تكشف
Lebanon 24
تعثر خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. مصادر تكشف
11/12/2025 00:40:16
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعثر تسليم الجثث.. إسرائيل تبحث خياراتها
Lebanon 24
بعد تعثر تسليم الجثث.. إسرائيل تبحث خياراتها
11/12/2025 00:40:16
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية
جدعون ساعر
الإسرائيلي
الكشف عن
إسرائيل
السورية
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مصادرة ناقلة نفط… مادورو يتهم واشنطن بالتدخل العنيف في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
بعد مصادرة ناقلة نفط… مادورو يتهم واشنطن بالتدخل العنيف في أميركا اللاتينية
16:46 | 2025-12-10
10/12/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة
Lebanon 24
طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة
16:28 | 2025-12-10
10/12/2025 04:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توغّل في الجولان وغارات وارتباك تفاوضي… الإتفاق مع سوريا "ابتعد أكثر"
Lebanon 24
توغّل في الجولان وغارات وارتباك تفاوضي… الإتفاق مع سوريا "ابتعد أكثر"
16:18 | 2025-12-10
10/12/2025 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من رؤساء دول إلى نجوم "هوليوود"... قائمة "إبستين" تتمدّد
Lebanon 24
من رؤساء دول إلى نجوم "هوليوود"... قائمة "إبستين" تتمدّد
16:07 | 2025-12-10
10/12/2025 04:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من "بوابة بغداد"... أميركا تُعلن "الحرب الباردة" على إيران
Lebanon 24
من "بوابة بغداد"... أميركا تُعلن "الحرب الباردة" على إيران
16:00 | 2025-12-10
10/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
22:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:46 | 2025-12-10
بعد مصادرة ناقلة نفط… مادورو يتهم واشنطن بالتدخل العنيف في أميركا اللاتينية
16:28 | 2025-12-10
طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة
16:18 | 2025-12-10
توغّل في الجولان وغارات وارتباك تفاوضي… الإتفاق مع سوريا "ابتعد أكثر"
16:07 | 2025-12-10
من رؤساء دول إلى نجوم "هوليوود"... قائمة "إبستين" تتمدّد
16:00 | 2025-12-10
من "بوابة بغداد"... أميركا تُعلن "الحرب الباردة" على إيران
15:58 | 2025-12-10
زيلينسكي يلمّح إلى اختراق قريب... هذا الأسبوع قد ينهي "إراقة الدماء"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 00:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24