إسرائيل تكشف عن تعثر المفاوضات الأمنية مع سوريا بسبب شروط جديدة

كشف ، ، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع حول اتفاق أمني تواجه عقبات متزايدة، مؤكداً أن طرحت مطالب جديدة أدت إلى توسيع بين الجانبين.



وأضاف الوزير، أن ترغب في الوصول إلى اتفاق أمني مع سوريا، لكنه شدّد على أن "المسافة الآن أصبحت أبعد مما كانت عليه في السابق".



كما أشار إلى أن اتساع الهوة في المفاوضات يعود إلى تغيّر المواقف وطرح شروط إضافية، دون تفاصيلها. (الحدث)





Advertisement