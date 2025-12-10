تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن تعثر المفاوضات الأمنية مع سوريا بسبب شروط جديدة

Lebanon 24
10-12-2025 | 15:03
A-
A+

Doc-P-1453393-639010010928292939.jpg
Doc-P-1453393-639010010928292939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع سوريا حول اتفاق أمني تواجه عقبات متزايدة، مؤكداً أن دمشق طرحت مطالب جديدة أدت إلى توسيع الفجوة بين الجانبين.

وأضاف الوزير، أن تل أبيب ترغب في الوصول إلى اتفاق أمني مع سوريا، لكنه شدّد على أن "المسافة الآن أصبحت أبعد مما كانت عليه في السابق".

كما أشار إلى أن اتساع الهوة في المفاوضات يعود إلى تغيّر المواقف السورية وطرح شروط إضافية، دون الكشف عن تفاصيلها. (الحدث)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر: احتمالية تقسيم غزة أصبحت بحكم الأمر الواقع مع تعثر خطة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المفاوضات مع سوريا وصلت إلى طريق مسدود وتوقّفت بسبب خلاف حول الانسحاب من مناطق تسيطر عليها إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. مصادر تكشف
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعثر تسليم الجثث.. إسرائيل تبحث خياراتها
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإسرائيلي

وزير الخارجية

جدعون ساعر

الإسرائيلي

الكشف عن

إسرائيل

السورية

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2025-12-10
Lebanon24
16:28 | 2025-12-10
Lebanon24
16:18 | 2025-12-10
Lebanon24
16:07 | 2025-12-10
Lebanon24
16:00 | 2025-12-10
Lebanon24
15:58 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24