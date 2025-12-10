تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد إسقاط بلير… واشنطن تطرح اسمًا جديدًا لرئاسة "مجلس السلام" بغزة
Lebanon 24
10-12-2025
|
14:00
تبحث
الولايات المتحدة
عن بديل لرئيس الوزراء
البريطاني
الأسبق توني بلير لرئاسة ما يُعرف بـ"مجلس السلام" المكلّف بإدارة قطاع غزة، وذلك بعد أن فرضت دول عربية وإسلامية فيتو على تعيينه، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
.
وذكرت الصحيفة أن الاسم الأبرز المطروح حاليًا هو الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى
الشرق الأوسط
بين عامي 2015 و2020، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الأكاديمية الدبلوماسية للطلاب العسكريين في أبو ظبي.
وبحسب التقرير، يُعد ملادينوف من أكثر الدبلوماسيين خبرة في ملف الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، وسبق أن لعب دورًا محوريًا في منع اندلاع مواجهات عسكرية بين
إسرائيل
و"حماس" في أكثر من محطة، لا سيما خلال أحداث عام 2018 المرتبطة بالسياج والطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بالتنسيق مع الجانب المصري. كما يتمتع، وفق الصحيفة، بثقة إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، ويملك خبرة واسعة في ملف إعادة إعمار غزة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن ملادينوف كان يُعد في تل أبيب أكثر مبعوثي
الأمم المتحدة
نشاطًا خلال السنوات الماضية، في وقت تتعامل فيه إسرائيل عادة بريبة مع ممثلي المنظمة الدولية.
وكان بلير المرشح الوحيد المطروح حتى الآن لعضوية مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إلا أن رفض الدول العربية والإسلامية لتعيينه يعود، وفق الصحيفة، إلى دوره في غزو العراق ومخاوف من تهميش
الفلسطينيين
، إضافة إلى اعتباره مقرّبًا من إسرائيل. وربطت الصحيفة هذا الرفض بتعزيز موقفي قطر وتركيا داخل دوائر القرار الأميركية.
وتطرّقت الصحيفة أيضًا إلى ما أوردته "
واشنطن
بوست" عن دور بلير في صياغة أولية لخطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة، تتضمن إنشاء مجلس لإدارة القطاع إلى حين تنفيذ إصلاحات في السلطة
الفلسطينية
. وأشارت إلى أن تورطه في هذه الخطة أثار استياءً واسعًا في الأوساط الفلسطينية بسبب تاريخه في دعم الحرب على العراق ومواقفه الداعمة لإسرائيل.
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
