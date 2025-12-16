تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

سوء تغذية الأطفال في أفغانستان يصل إلى أعلى مستوياته منذ سنوات

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:18
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه غير قادر لأول مرة منذ عقود على تقديم مساعدات فعالة لملايين الأفغان الذين يعانون من سوء التغذية، مع احتمال ارتفاع الوفيات، وخاصة بين الأطفال هذا الشتاء.

وتراجعت المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان التي مزقتها الحرب بشكل ملحوظ منذ عام 2021، عندما انسحبت القوات التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد واستعادت حركة طالبان السلطة.

وتفاقمت الأزمة بسبب العديد من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

وذكر برنامج الأغذية في بيان "لأول مرة منذ عقود، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي إطلاق استجابة كبيرة لفصل الشتاء، مع توسيع نطاق الدعم الطارئ والتغذية في أنحاء البلاد"، مضيفا أنه يحتاج إلى أكثر من 460 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات الغذائية إلى ستة ملايين أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا.

وأضاف البيان "مع وصول سوء تغذية الأطفال إلى أعلى مستوياته منذ عقود، ومع التخفيضات غير المسبوقة في التمويل الدولي للوكالات التي تقدم الخدمات الأساسية، أصبح الحصول على العلاج شحيحا على نحو متزايد".

وتابع البيان أن من المرجح زيادة وفيات الأطفال خلال أشهر الشتاء القارس في أفغانستان، حين يكون الغذاء أشد ندرة. (الحدث)
مأساة الأطفال في غزة مستمرة: سوء تغذية وحالات وفاة رغم وقف إطلاق النار
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
وزير خارجية بلجيكا: عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين
متحدثة اليونيسف للحدث: أكثر من 40 ألف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاد
