سوء تغذية الأطفال في أفغانستان يصل إلى أعلى مستوياته منذ سنوات

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه غير قادر لأول مرة منذ عقود على تقديم مساعدات فعالة لملايين الأفغان الذين يعانون من سوء التغذية، مع احتمال ارتفاع الوفيات، وخاصة بين الأطفال هذا الشتاء.



وتراجعت المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان التي مزقتها الحرب بشكل ملحوظ منذ عام 2021، عندما انسحبت القوات التي تقودها من البلاد واستعادت حركة السلطة.



وتفاقمت الأزمة بسبب العديد من الطبيعية مثل الزلازل.



وذكر برنامج الأغذية في بيان "لأول مرة منذ عقود، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي إطلاق استجابة كبيرة لفصل الشتاء، مع توسيع نطاق الدعم الطارئ والتغذية في أنحاء البلاد"، مضيفا أنه يحتاج إلى أكثر من 460 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات الغذائية إلى ستة ملايين أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا.



وأضاف البيان "مع وصول سوء تغذية الأطفال إلى أعلى مستوياته منذ عقود، ومع التخفيضات غير المسبوقة في للوكالات التي تقدم الخدمات الأساسية، أصبح الحصول على العلاج شحيحا على نحو متزايد".



وتابع البيان أن من المرجح زيادة وفيات الأطفال خلال أشهر الشتاء القارس في ، حين يكون الغذاء أشد ندرة. (الحدث)

Advertisement