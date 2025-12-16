تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوء تغذية الأطفال في أفغانستان يصل إلى أعلى مستوياته منذ سنوات
Lebanon 24
16-12-2025
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه غير قادر لأول مرة منذ عقود على تقديم مساعدات فعالة لملايين الأفغان الذين يعانون من سوء التغذية، مع احتمال ارتفاع الوفيات، وخاصة بين الأطفال هذا الشتاء.
وتراجعت المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان التي مزقتها الحرب بشكل ملحوظ منذ عام 2021، عندما انسحبت القوات التي تقودها
الولايات المتحدة
من البلاد واستعادت حركة
طالبان
السلطة.
وتفاقمت الأزمة بسبب العديد من
الكوارث
الطبيعية مثل الزلازل.
وذكر برنامج الأغذية في بيان "لأول مرة منذ عقود، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي إطلاق استجابة كبيرة لفصل الشتاء، مع توسيع نطاق الدعم الطارئ والتغذية في أنحاء البلاد"، مضيفا أنه يحتاج إلى أكثر من 460 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات الغذائية إلى ستة ملايين أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف البيان "مع وصول سوء تغذية الأطفال إلى أعلى مستوياته منذ عقود، ومع التخفيضات غير المسبوقة في
التمويل الدولي
للوكالات التي تقدم الخدمات الأساسية، أصبح الحصول على العلاج شحيحا على نحو متزايد".
وتابع البيان أن من المرجح زيادة وفيات الأطفال خلال أشهر الشتاء القارس في
أفغانستان
، حين يكون الغذاء أشد ندرة. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مأساة الأطفال في غزة مستمرة: سوء تغذية وحالات وفاة رغم وقف إطلاق النار
Lebanon 24
مأساة الأطفال في غزة مستمرة: سوء تغذية وحالات وفاة رغم وقف إطلاق النار
16/12/2025 23:19:09
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
Lebanon 24
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
16/12/2025 23:19:09
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين
16/12/2025 23:19:09
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثة اليونيسف للحدث: أكثر من 40 ألف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاد
Lebanon 24
متحدثة اليونيسف للحدث: أكثر من 40 ألف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاد
16/12/2025 23:19:09
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
التمويل الدولي
أفغانستان
الكوارث
طالبان
العلا
الحص
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد حرب الـ12 يوماً… رئيس الموساد يحذّر من عودة النووي الإيراني
Lebanon 24
بعد حرب الـ12 يوماً… رئيس الموساد يحذّر من عودة النووي الإيراني
16:18 | 2025-12-16
16/12/2025 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
Lebanon 24
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
16:08 | 2025-12-16
16/12/2025 04:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
Lebanon 24
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
16:00 | 2025-12-16
16/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
14:57 | 2025-12-16
16/12/2025 02:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
Lebanon 24
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
14:13 | 2025-12-16
16/12/2025 02:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:18 | 2025-12-16
بعد حرب الـ12 يوماً… رئيس الموساد يحذّر من عودة النووي الإيراني
16:08 | 2025-12-16
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
16:00 | 2025-12-16
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
14:57 | 2025-12-16
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
14:13 | 2025-12-16
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
14:00 | 2025-12-16
السلام بثمن باهظ.. هل يتنازل زيلينسكي عن أراضٍ مقابل ضمانات غربية؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 23:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24